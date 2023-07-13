Об этом рассказал главный государственный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин. По его словам, сложно дать однозначные прогнозы по поводу возможных последствий российского теракта на Запорожской АЭС. В настоящее время на станции энергоблоки остановлены и не эксплуатируются.

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Ситуация в ЗАЭС

Действительно, когда атомная станция не эксплуатируется, там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии. Но нужно рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И наихудшим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе.

– сказал Игорь Кузин.

В то же время, независимо от того, какие именно изотопы могут быть выброшены, Кузин отметил, что они приведут к общему облучению определенной части населения, которое будет находиться в зоне влияния.

По его словам, среднестатистическая зона влияния варьируется от 30 до 50 км вокруг атомных электростанций, в зависимости от их мощности. Что касается Запорожской АЭС, то речь идет о 50-километровой зоне, поскольку это одна из мощнейших атомных станций.

"Поэтому мы ожидаем, что уровень загрязнения на этой территории может быть столь велик, что, скорее всего, будет необходима эвакуация, если сам выброс и аварийная ситуация достигнут максимально возможного уровня", - сказал он.

Однако главный санитарный врач подчеркнул, что более точные прогнозы могут быть предоставлены только при наличии подробной информации о уже сложившейся фактической чрезвычайной ситуации.

Нужно ли принимать йод после аварии на ЗАЭС

Как объяснили эксперты Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, остановка последнего работающего энергоблока Запорожской АЭС в сентябре 2022 года привела к отсутствию опасных изотопов йода. Это объясняется тем, что образование таких изотопов йода происходит только при работе энергоблока для выработки электроэнергии.

Итак, даже во время аварии или теракта, в воздухе не будет присутствовать эти опасные вещества. Поэтому прием калия йодида будет не только не нужен, но и может быть вредным для здоровья.