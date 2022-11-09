Первая вспышка гриппа в Украине

В лаборатории Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины исследовали 110 образцов, взятых от больных, и 40 из них оказались положительными. Об этом сообщила генеральный директор Центра, главная эпидемиологиня Львовщины Наталья Тимко-Иванченко.

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Еще на прошлой неделе врачи начали говорить, что быстрые тесты гриппом дают положительные результаты. У нас появилась возможность проверить образцы методом ПЦР. Из 110 проб 40 оказались положительными. Обнаружили вирусы гриппа типа А,

– отметила эпидемиолог.

По данным Центра общественного здоровья, в Украине этого эпидсезона будут циркулировать следующие штаммы гриппа:

• вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

• вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Как защитить себя от гриппа

Лучший способ профилактики гриппа – вакцинация. Она относится к рекомендованным, поэтому человек должен сам купить вакцину. В аптеках есть четырехкомпонентная вакцина "ДжиСиФлю", ее стоимость примерно 300 гривен. Вакцинироваться приобретенной вакциной можно в поликлинике. Вакцина "Ваксигрипп" закончилась, но планируют завезти еще одну партию.

Наиболее уязвимыми к гриппу являются

К группе риска относятся: