Поэтому в ведомстве отметили важность вакцинации против этих заболеваний. Они отметили, что в связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины.
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Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 (относится к категории ОРВИ) является вакцинация. Обе прививки относятся к рекомендованным. Также помните, что лечить вирусные заболевания антибиотиками – неверно к утвержденным протоколам лечения,
– отметили в ЦОС.
Какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине
Так для профилактики гриппа в следующем сезоне предложены четырехвалентные вакцины против вирусов гриппа, которые, вероятно, будут циркулировать на территории Украины:
- вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
- вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);
- вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).
Какова была ситуация в прошлом году
В ЦОС добавили, в течение прошлого сезона в Украине подтвердили 5,9 миллиона случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (включая COVID-19), в связи с чем за медицинской помощью обратились 15,5 % населения страны.
Однако с 24 февраля 2022 фиксировали резкое снижение интенсивных и экстенсивных показателей заболеваемости населения. Как объясняют в ЦОС, это обусловлено закономерностями эпидемического процесса и началом широкомасштабной войны в Украине.