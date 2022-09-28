Поэтому в ведомстве отметили важность вакцинации против этих заболеваний. Они отметили, что в связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины.

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Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 (относится к категории ОРВИ) является вакцинация. Обе прививки относятся к рекомендованным. Также помните, что лечить вирусные заболевания антибиотиками – неверно к утвержденным протоколам лечения,

– отметили в ЦОС.

Какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

Так для профилактики гриппа в следующем сезоне предложены четырехвалентные вакцины против вирусов гриппа, которые, вероятно, будут циркулировать на территории Украины:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

Какова была ситуация в прошлом году

В ЦОС добавили, в течение прошлого сезона в Украине подтвердили 5,9 миллиона случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (включая COVID-19), в связи с чем за медицинской помощью обратились 15,5 % населения страны.

Однако с 24 февраля 2022 фиксировали резкое снижение интенсивных и экстенсивных показателей заболеваемости населения. Как объясняют в ЦОС, это обусловлено закономерностями эпидемического процесса и началом широкомасштабной войны в Украине.