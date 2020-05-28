С 1 июня в Греции начинают общую вакцинацию БЦЖ с целью защитить население от заражения COVID-19.

Такие меры приняло национальное агентство по лекарственным средствам, пишет Neakriti.

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Вакцинацию будут проводить в Патрах, Афинах, Салониках и других греческих городах. Отмечается, что к подобным мерам прибегли также Австралия, Нидерланды и Германия.

Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная,

– сказал профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Евангелос Ямареллос.

Он отметил, что перед вакцинацией людям будут делать тест на антитела к коронавирусу.

Помогает ли БЦЖ при COVID-19

Точно никто не знает. Но существуют исследования которые подтверждают, что вакцинированные люди имеют в пять раз меньше риска развития респираторных инфекций. Именно на этом основана вера людей в силу БЦЖ.

Однако большое исследование израильских ученых не подтвердило версию о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте имеет защитный эффект против COVID-19 во взрослом возрасте. Однако исследование касается только возможности БЦЖ защищать от заражения. Оно не оценивает влияние этой прививки на тяжесть течения болезни.