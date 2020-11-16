Когда родители вместо медицинских названий "пенис" или "вульва" говорят "пися", они дают ребенку понять, что это что-то неприличное.

Независимо от того, отвечают ли родители на вопрос ребенка или сами начинают разговор о половых органах, следует учитывать общие рекомендации ЮНЕСКО.

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Как подготовиться к разговору с детьми

Разобраться в себе. Для начала родителям нужно понять, почему им самим трудно называть половые органы так, как они записаны в медицинских словарях. Обычно за этим стоит навязанное чувство вины и стыда.

Когда ребенок чувствует, что родителям неудобно, он тоже будет стесняться, поэтому перед тем, как учить детей правильным названиям гениталий, нужно научиться произносить их уверенно, без стеснения. Можно потренироваться произносить слова типа "вульва" и "анус" перед зеркалом или поговорить на эту тему с друзьями и родственниками.

Исследовать информацию. Только сексуально грамотный взрослый сможет донести информацию до ребенка. Нужно быть готовым к ответам на различные вопросы, например, о строении тела мальчиков и девочек или о том, чем влагалище отличается от вульвы.

Не затягивать. Считается, что в возрасте от трех до шести лет дети лучше усваивают информацию о своем теле. Однако произносить правильные названия половых органов можно еще до того, как ребенок начнет говорить.

Например, при купании, пеленании или замене подгузников показывать на различные части тела и называть их. При этом важно произносить слова "мошонка" или "влагалище" таким же тоном, как "локоть" и "живот". Дети одинаково относятся ко всем органам, и им непонятно, почему о мошонке взрослый говорит со стыдом, а о локте без. Для ребенка будет лучше, если у него сохранится равное отношение.

Или не разделять детей по полу. И мальчикам, и девочкам нужно рассказывать как о строении их тел, так и о различиях между ними. Ребятам нужно знать о менструации, так же как и девочкам, чтобы во взрослой жизни страх перед этой темой не помешал развивать отношения с женщинами. А девочкам нужно знать о пенисе и мошонке.

Как начать разговор с детьми о половых органах

Во время игры. Родители часто играют с детьми в такую ​​игру: спрашивают у ребенка, где у него носик, ждут, пока он покажет, и радостно хвалят, если он сделал это правильно. Так надо и спрашивать, где у ребенка анус, пенис или влагалище. В игровой форме дети легче усваивают информацию.

Через правила личной гигиены. Когда родители учат детей мыться, нужно говорить не только очередность действий, но и правильные названия половых органов. Например, объяснить, что вульву стоит мыть в направлении от лобка до промежности.

Почитать вместе книгу. Не стоит подсовывать ребенку книгу о половом воспитании. Это покажет, что он должен узнать все сам, а с родителями ничего обсуждать нельзя. Поэтому читать нужно вместе. А если ребенок хочет почитать в одиночку, стоит сказать ему, что если он что-то не поймет, родители всегда готовы это обсудить. Для изучения правильных названий половых органов подходит книга "Анатомия", Элен Дрювер.

За один разговор закрыть тему не получится. Дети, которые с детства привыкают к тому, что могут обо всем говорить с родителями без чувства стыда, будут открыты для любых обсуждений в будущем. Например, после того, как взрослые научат ребенка правильным названиям половых органов, им будет проще перейти к правилу трусиков и объяснить ребенку, что никто не должен касаться его в тех местах, которые прикрыты нижним бельем.