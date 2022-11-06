Проблема самоубийства в мире

Самоубийства остаются одной из наиболее распространенных причин смерти. Приблизительно 1,4% всех смертей в мире связаны с суицидом – это соответствует смертности 11,6 человека на 100 тысяч в год. С середины XX века количество завершенных суицидов возросло более чем вдвое, эта тревожная тенденция сохраняется до сих пор.

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Для предотвращения самоубийств необходимо учитывать разные аспекты этого явления: психологические, социальные и биомедицинские. Среди последних – биохимические, включая факторы риска и препараты, способные уменьшить опасность самоубийства.

Фолиевая кислота значительно уменьшает риск суицида

Новое исследование показало, что прием такого простого и безрецептурного препарата как фолиевая кислота снижает риск суицидальных попыток почти вдвое – на 44%.

Фолиевая кислота относится к витаминам группы B – ее еще называют "витамин B9". Он есть практически в любой аптеке: его активно назначают при анемии, гастроэнтерите, радиационных поражениях и прочее. Препарат давно известен, хорошо изучен и почти не имеет побочных эффектов. Это выгодно отличает его от психофармакологических средств (антидепрессантов и нейролептиков), обычно используемых при риске самоубийства или после неудачной попытки суицида (в контексте депрессивных и других психических расстройств).

На таком фоне значительный эффект доступного препарата на вероятность самоубийства кажется большой неожиданностью. Хотя еще до начала работы ученые знали о связи фолиевой кислоты с уменьшением частоты суицидальных попыток.