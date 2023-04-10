Виды физической активности

Физическая активность – эффективное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Недавние исследования показали, что ее влияние на здоровье может зависеть от того, где и как человек его проводит. Польза упражнений в свободное время демонстрирует ряд качественных научных работ. Но физическая активность, связанная с работой, не всегда улучшает здоровье.

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Большой обзор, проведенный в 2020 году, показал, что профессиональная физическая активность связана с понижением риска сахарного диабета, рака, ишемической болезни сердца. В то же время, она увеличивает вероятность развития остеоартрита, нарушений сна и ранней смерти.

Однако авторы работы отметили, что эти доказательства обычно низкого качества, поэтому требуются новые исследования по данной теме. Различное влияние физических нагрузок во время работы и в свободное время было названо "парадоксом физической активности".

Ученые предполагают, что они могут объяснить разный характер этих двух видов нагрузки. Упражнения в свободное время обычно более динамичны, степень их тяжести подобрана для улучшения здоровья сердца и сосудов. Нагрузка на работе часто требует статического напряжения, она монотонна, рабочие позы могут долго не меняться, время отдыха часто недостаточно.

Физическая активность на работе не улучшает здоровье

В новой работе ученые проанализировали данные более 100 тысяч человек, участвовавших в обширном исследовании здоровья населения Дании в 2003 – 2014 годах. Все участники заполняли анкеты, где подробно описывали свою активность.

По сравнению с теми, кто в свободное время имели низкую физическую активность, у людей со средней, высокой и очень высокой активностью на досуге риск смерти был ниже на 26%, 41% и 40% соответственно. С другой стороны, высокая и очень высокая физическая активность на работе была связана с увеличением риска смерти на 13% и 27% по сравнению с показателями тех, кто был мало нагружен физически.

При исследовании рисков инфарктов и инсультов ученые обнаружили подобные эффекты. Физическая активность на досуге была связана с понижением их риска на 14 – 23%, но на работе – с увеличением на 15 – 35%.

Ученые предполагают, что рабочую среду можно организовать иначе, чтобы работа имела некоторые аспекты упражнений и могла приносить пользу здоровью. Этому может способствовать, например, периодическое изменение деятельности в течение дня.