Около 97% населения хотя бы раз в жизни испытали состояние дежавю. Оно похоже на перечитывание старой книги или просмотр фильма через некоторое время.

О феномене дежавю (deja vu) написала детский невролог Ирина Платонова на своей странице в инстаграме.

Читайте также Как страх может быть полезным

Дежавю – что это? Это психическое состояние, когда человек ощущает, что он когда-то уже был в такой ситуации, не может связать где, когда, с кем, и при каких обстоятельствах. Deja vu с французского переводится как "транее виденное". Дежавю обычно сопровождается ощущением странности и нереальности происходящего.

Вам кажется знаком этот эпизод, но вы не помните что произойдет дальше, только после просмотра фильма до конца вы вспоминаете, что уже его видели! Воспоминания от дежавю могут быть настолько сильными, что хранятся в памяти в течение нескольких лет,

– объяснила врач.

По словам Платоновой, частые эпизоды дежавю являются признаком психического или неврологического заболевания. Например, шизофрении или височной эпилепсии.

Врач предупреждает, что феномен дежавю в сочетании с чувством паники, страха, странными ощущениями в эпигастральной области, слуховой или зрительной аурой, тошнотой, вегетативными нарушениями в виде покраснения лица, обильным потоотделением могут свидетельствовать о наличии височной эпилепсии.

"Эти симптомы в совокупности или в комбинациях называются припадком! И является показом для дообследования пациента с помощью ЭЭГ, МРТ", - отмечает невролог.