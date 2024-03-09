Обоняние – важная часть нашей жизни, он помогает воспринимать вкус, потенциальные опасности окружающей среды и формировать воспоминания. Поэтому фантосмия может негативно влиять на качество жизни.

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Фантосмия может поражать одну или обе ноздри. Эти запахи могут быть случайными или постоянными. Люди с этой проблемой часто жалуются на запах гари, а также на гнилой, затхлый, газовый, сладкий, металлический и фруктовый запахи.

Причины возникновения фантосмии

Считается, что фантосмия возникает в результате изменения обонятельной слизистой оболочки и сенсорных рецепторов или из-за нарушения передачи и обработки обонятельных стимулов.

В большинстве случаев фантосмия не является поводом для беспокойства и со временем проходит сама. Но в единичных случаях обонятельные галлюцинации могут указывать на более серьезные заболевания – болезнь Паркинсона или опухоль головного мозга.

Среди частых причин фантосмии выделяют:

мигрень;

черепно-мозговую травму;

инфекцию верхних дыхательных путей;

аллергию;

полип в носу;

COVID-19.

Диагностика и лечение фантосмии

Обратиться к врачу стоит, если вы не знаете, с чем могут быть связаны фантомные запахи и они не прекращаются несколько недель.

При подозрении на хронический синусит или полип проводят эндоскопию носа. Если очевидной причины не выявлено, может понадобиться компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.

О лечении фантосмии мало что известно, но приоритетом будет поиск и терапия основной причины. Если фантосмия – результат простуды, аллергии или инфекции, то фантомные запахи должны прекратиться после выздоровления. Как только врач определит основную причину фантосмии, он назначит соответствующее лечение.