Новое исследование обращает внимание на нарушение работы синапсов между нейронами, регулирующими выработку дофамина.

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Оказалось, что впоследствии это может привести к накоплению токсичных химических веществ, которые вызывают повреждение дофаминергических нейронов, а это характерная черта болезни Паркинсона.

В ходе исследования выяснилось, что дисфункция синапсов возникает еще до гибели нейронов. В перспективе это может помочь в разработке препаратов от деменции. Новые данные также уточняют роль генов Parkin и PINK1 в развитии болезни и указывают на их независимое действие.

Почему это важно

Болезнь Паркинсона является серьезной нейродегенеративной болезнью, затрагивающей миллионы людей по всему миру. Исследование открывает новые перспективы для разработки лекарства. Прежде всего, это указывает исследователю путь – нужно восстанавливать синаптическую функцию и, возможно, это поможет предотвратить дегенерацию нейронов при Паркинсоне.

Болезнь Паркинсона остается все еще в центре внимания многих передовых исследователей, и это новое открытие может сыграть важную роль в разработке будущих методов лечения.