Таким образом, это значительно упростит процесс назначения и отпуска рецептурных лекарственных средств. В то же время, это также минимизирует проявления самолечения украинцами.

К теме В Украине ожидают новую вспышку заболеваемости: Минздрав готовит десятки тысяч медиков

Первый е-рецепт теперь можно получить проще

В министерстве рассказали, что ранее пациенты могли получить первый электронный рецепт без физического обращения к врачу только при наличии острых или хронических заболеваний. Однако во всех остальных случаях пациенты должны были записаться на прием к врачу.

Теперь это требование необязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента,

– уточняют в ведомстве.

В то же время в Минздраве отметили, что в своем решении врач должен учитывать полученные данные о состоянии пациента, его жалобах, а также информацию по учетной медицинской документации.

Минздрав также увеличил срок получения лекарств по е-рецепту

Министерство здравоохранения также увеличило срок действия е-рецептов на лекарства, которые пациент покупает за свой счет. Теперь это можно сделать в течение 90 календарных дней, а не 30, как было раньше.

В Минздраве отметили важность продления срока действия электронных рецептов, ведь этот шаг позволит пациентам сократить количество визитов к врачу, тем самым обеспечивая дальнейшую эффективность их рецептов. Кроме того, это обеспечит пациентам более удобный способ оплаты электронных рецептов.

Министерство также обнародовало напоминания о сроке действия электронных рецептов на наркотические средства. Отмечено, что эти предписания действуют в течение 10 дней. Кроме того, для препаратов, подлежащих возмещению или оформленных на льготных условиях, а также экстемпоральных препаратов установлен срок действия 30 календарных дней.