Медицинский директор отделения неотложной медицины Мемориального госпиталя Джексона в Майами Джон Эсин опроверг наиболее распространенные из них. За последний месяц у врача лечили по меньшей мере 20 человек с подтвержденным диагнозом оспы обезьян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США объявили обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией

Является ли оспа обезьян заболеванием, передающимся половым путем

Обезьяна оспа существует уже шесть десятилетий, но никогда не считалась ЗППП. Исследования, проведенные в Европе, обнаружили вирус в сперме и слюне. Но ни одно исследование не определило сперму как причину заражения.

Как распространяется оспа обезьян

Вирус может распространяться через жидкости организма, контакт кожи к коже и через загрязненные поверхности и предметы. Например, больной обезьяньей оспой, который чихает и касается дверной ручки или стола, может заразить людей, которые позже коснутся этих поверхностей. Пока не доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем.

Болеет только геи

99% случаев за пределами эндемической зоны приходится на мужчин геев. Но вирус может поразить любого. Всемирная организация здравоохранения посоветовала мужчинам из группы риска снизить количество партнеров.

Симптомы оспы обезьян

С 5 до 21 дня после заражения у людей появляются ранние симптомы, такие как сильные головные боли, лихорадка, боли в спине, мышечные боли и увеличение лимфатических узлов. Эти симптомы длятся один – три дня до появления сыпи. Они обычно начинаются на лице, ладонях или подошвах ног.