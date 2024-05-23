Новое исследование рыбьего жира

Оказалось, что у людей со здоровой сердечно-сосудистой системой употребление этих добавок может на самом деле увеличить вероятность инсульта и других сердечных заболеваний.

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Анализ данных о здоровье более чем 415 тысяч участников, в возрасте от 40 до 69 лет, проведенный в рамках крупного исследования в Великобритании, показал, что примерно треть из них регулярно принимали рыбий жир.

Вредный и полезный рыбий жир

Результаты показали, что для здоровых участников употребление добавок с рыбьим жиром создавало 13% рост вероятности появления фибрилляции предсердий и 5% увеличение риска инсульта. По словам ученых, рыбий жир, отпускаемый в аптеках и магазинах без рецепта, часто недостаточно очищен, в том числе от тяжелых металлов, таких как ртуть, содержащихся в рыбе.

Однако исследование также выявило, что для людей с уже имеющимися сердечными заболеваниями регулярный прием рыбьего жира снижал риск фибрилляции предсердий на 15% и риск сердечной недостаточности на 9%.

Исследователи подчеркивают необходимость дополнительных исследований для выявления точных механизмов влияния рыбьего жира на сердечно-сосудистую систему и для понимания, как изменения в дозировке и чистоте могут повлиять на его эффективность и безопасность.