Польза гибкости

В рекомендациях по физической активности Министерства здравоохранения и социальных служб США гибкость считают важным фактором здоровой жизни, несмотря на отсутствие исследований, описывающих ее пользу.

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Улучшить гибкость не получится без развития мышечной силы. Если мышцы будут растягиваться, но не смогут удерживать эти положения, увеличится риск травм. Например, если не выходит правильно выполнять упражнение "румынская сословная тяга", поскольку подколенные сухожилия слишком напряжены, будет полезно развивать гибкость этих мышц.

Многие тренеры рекомендуют заниматься растяжкой не менее 10 – 15 минут в день. Необязательно выполнять интенсивные тренировки. Это может быть просто растяжка мышц и суставов, чтобы стимулировать кровоток.

Растяжка никогда не должна быть болезненной. Она может приносить определенный дискомфорт из-за напряжения мышц, но не боли.

От чего зависит гибкость

Способность растягиваться во многом зависит от длины мышц человека, от того, насколько напряжены сухожилия и сколько воды имеется в соединительной волокнистой ткани в сухожилии. И все это генетика. Эти параметры можно улучшить в известной степени, но тело имеет естественные ограничения.

Говорят, что есть определенная вариация гена, которая делает соединительные ткани более жесткими, тем самым снижая диапазон движений. Некоторые исследования действительно изучают влияние генетики на поясничную гибкость, общую гибкость и риск травм.

Костная структура тоже играет свою роль. Люди даже с наиболее гибкими подколенными сухожилиями не могут сесть на шпагат, если их сустав не способен вращаться по шаровидному суставу. Кто-то не может выполнить позу "собака мордой вниз", если их позвоночник очень искривлен.

Помимо генетики есть определенные факторы, которые могут повлиять на гибкость:

Одна из самых популярных причин – старение. После 30 лет люди начинают терять коллаген, влияющий на эластичность сухожилий, суставов и мышц. Когда жидкость и эластичность в мышцах и суставах начинают разрушаться, мышцы ужесточаются.

Рост в детском возрасте. Если был внезапный скачок роста, кости развивались очень быстро, но мышцы и сухожилия обычно не успевают им соответствовать в этот момент.

Слабость мышц. Когда мышцы недостаточно сильны, чтобы стабилизировать и защитить сустав, который вы пытаетесь растянуть, мозг автоматически напрягает этот участок.

Пол также может определить, насколько человек гибок. Известно, что женщины более гибкие из-за структуры костей и гормональных различий. Кроме того, с детства женщины чаще мужчин посещают занятия, способствующие развитию гибкости тела, такие как танцы, гимнастика, пилатес.

Сидение в течение дня. Когда мы большую часть дня сидим за столом, мышцы начинают приспосабливаться к этой позе. Это приводит к сокращению сгибателей бедра и грудных мышц, поэтому они естественно становятся менее гибкими.

Естественное телосложение человека. Например, люди с длинными бедренными костями, как правило, могут приседать поглубже.

Конечно, существуют другие проблемы, которые могут привести к потере гибкости: ранние травмы, воспаления, хронические заболевания, такие как артрит и остеопороз.

Некоторые люди просто гибче других, поскольку они больше работают над этим. Как и при наращивании силы или изучении нового навыка, построение более гибкого тела требует времени. Бездействие – главная причина отсутствия гибкости. Те, кто целый день сидят на стуле, менее гибки, чем имеющие более активную работу.