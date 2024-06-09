Заказала в интернете "чудо-снотворное" из мухоморов: на Львовщине едва спасли девушку

26-летняя женщина оказалась в больнице после употребления сушеных мухоморов, которые приобрела через интернет как снотворное. Спасло женщину лишь то, что ей вовремя оказали помощь.

О случае рассказали в Львовском облцентре контроля и профилактики болезней. Отмечают, все могло бы закончиться трагедией.

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Опасный микродозинг

По словам больной, симптомы отравления возникли через 2 часа после употребления грибов. Среди жалоб были: головокружение, зрительные галлюцинации, тремор, рвота.

В больнице отметили, что бригада экстренной медицинской помощи быстро приехала на вызов и срочно доставила пострадавшую в медицинское учреждение.

"Деинтоксикационную терапию провели вовремя и все прошло, а могло бы закончиться трагедией", – говорится в сообщении.

Женщина пыталась лечить бессонницу

26-летняя жительница Дрогобыча Львовской области соблазнилась на предложение псевдоврачей, которые уверяли, что микродозы сушеных мухоморов якобы является чудодейственным средством для улучшения сна, памяти и настроения в целом. Зато – девушка едва не потеряла жизнь.

Риски потребления грибов

Заведующий Коллекции культур микроорганизмов-продуцентов антибиотиков Львовского национального университета имени И. Франко Александр Громыко рассказал, что даже неядовитые грибы могут стать опасными, поскольку имеют свойство поглощать из внешней среды – из воздуха и почвы – различные элементы, в том числе и тяжелые металлы.

Поэтому, по словам врача, риск есть всегда – "что уж говорить об однозначно ядовитых грибах, которые предлагают в интернете как лекарство".

Это первый зарегистрированный в этом году случай отравления грибами во Львовской области. Медики отмечают – в случае появления симптомов после употребления грибов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.