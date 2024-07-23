В рамках исследования проанализированы клинические данные, биохимический анализ крови, микробиом кишечника и генетические данные более 1400 здоровых взрослых без признаков активных заболеваний.

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Новое исследование пищеварения

Участников исследования разделили на четыре группы в зависимости от частоты стула:

запор (1 – 2 раза в неделю),

низкая норма (3 – 6 раз в неделю),

высокая норма (1 – 3 раза в день)

диарея.

Исследователи обнаружили, что возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ) существенно влияют на регулярность дефекаций, при этом более молодые люди с более низким ИМТ имеют более редкий стул.

Как частота дефекации влияет на здоровье

Анализ показал, что в кишечнике происходит ферментация клетчатки бактериями, которая превращается в полезные короткоцепочечные жирные кислоты. Однако, если отходы пищеварения задерживаются в кишечнике слишком долго, микробы начинают перерабатывать белки, что приводит к образованию токсинов, которые попадают в кровоток.

Особенно опасными оказались случаи сильных диарей, где были зафиксированы клинические признаки воспаления и повреждения печени из-за чрезмерного выделения желчной кислоты, которая не используется печенью должным образом.

Лучшие показатели здоровья были у тех, кто имеет дефекацию 1 – 2 раза в день, поскольку в таком режиме клетчатка ферментируется эффективно, не вредя здоровью. Ученые отметили, что результаты исследования указывают на важность частоты дефекации как фактора, что может влиять на общее состояние здоровья и риск хронических заболеваний.