Новое исследование коронавируса

После того, как человек переболел COVID-19, он может столкнуться с постковидным синдромом, который может включать иммунные реакции, в результате которых могут возникнуть различные аллергические состояния.

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Исследователи сформировали группу из более чем 22 миллионов человек из Южной Кореи, Японии и Великобритании. В нее вошли около 150 000 участников из Южной Кореи, 77 000 из Великобритании, а из Японии - 542 000, все они были инфицированы SARS-CoV-2.

Коронавирус вызывает аллергию

После коррекции результатов с учетом всех известных переменных, которые могли повлиять на их правдивость, исследователи обнаружили, что у инфицированных SARS-CoV-2 вероятность аллергических заболеваний была на 20% выше, чем у здоровых людей. Этот риск был одинаковым для инфекций, вызванных как исходным, и дельта-вариантом вируса. В частности, вероятность астмы у тех, кто заразился, оказалась в 2,25 раза выше, чем у здоровых.

Вероятность развития аллергического ринита была на 25% выше у инфицированных, тогда как существенного увеличения риска пищевых аллергий или атопического дерматита не было обнаружено. Кроме того, хоть риск аллергических заболеваний со временем после заражения снижался, он не исчезал полностью.

У людей, перенесших умеренную или тяжелую форму COVID-19, риск общей аллергии был на 50% выше, по сравнению с 14% среди людей, переболевших легкой формой заболевания.

У тех, кто получил вакцину, риск аллергии вырос на 44% (при одной дозе). После введения двух доз вакцины этот показатель снизился на 20%. Риск развития аллергической реакции у тех, кто прошел полную вакцинацию, сопоставим с риском у группы без вакцинации.