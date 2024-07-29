Стрессовое недержание мочи, или иначе – недержание мочи при напряжении, – состояние, когда происходит непроизвольное выделение мочи из уретры при физических нагрузках, кашле и чихании.

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Почему возникает стрессовое недержание мочи

Стрессовое недержание мочи может быть связано:

С ослаблением связочного аппарата неизмененного мочеиспускательного канала и уретровезикального сегмента.

С изменениями мочеиспускательного канала или сфинктера уретры.

Различают три степени недержания мочи:

легкая: при сильном кашле и быстрой ходьбе, отделение нескольких капель;

средняя: признаки появляются при спокойной ходьбе и легкой физической нагрузке;

тяжелая: характеризуется тем, что выделение мочи может быть даже при изменении положения тела.

Факторы образа жизни, которые могут влиять на развитие недержания мочи, включают ожирение, курение, уровень физической активности и диету. Модификация этих факторов может уменьшать выраженность недержания мочи.

Пациентам, страдающим ургентными позывами к мочеиспусканию и недержанием мочи, рекомендуется снизить потребление кофеиносодержащих напитков для снижения интенсивности позывов.

Лечение стрессового недержания мочи

Лечение нужно начинать с тренировки мышц тазового дна, а также поведенческой терапии.

Поведенческая терапия, или тренировка мочевого пузыря, заключается в соблюдении пациентом заранее установленного и согласованного с врачом плана мочеиспусканий, то есть пациент должен мочиться через определенные промежутки времени. Программа тренировки мочевого пузыря направлена на прогрессивное повышение интервала между мочеиспусканиями.

Упражнения для тазовых мышц с применением метода биологической обратной связи – рекомендуется выполнять от 30 до 50 сокращений в день продолжительностью от 1 до 15–20 секунд. Задача метода биологической обратной связи – приобретение пациентом умения сокращать специфические мышечные группы под самостоятельным контролем.

Хирургические методы лечения также могут применяться при отсутствии эффекта. В эту группу входят пациентки со стрессовым недержанием мочи, которые не планируют беременность и у которых отсутствуют в анамнезе ранее проведенное хирургическое лечение недержания мочи, нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей и симптоматический пролапс тазовых органов.

Основным методом лечения недержания мочи у женщин является субуретральные синтетические слинги, сейчас это самый частый метод хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин.