С КОКами в кармане женщины смогли распоряжаться своим телом и судьбой так, как им вздумается: строить карьеру, зарабатывать деньги, не иметь детей вообще или рожать столько, сколько они считают нужным. Сократилось количество нежелательных беременностей и абортов.

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В 2019 году более 150 миллионов женщин по всему миру принимали КОК. Другие предпочли внутриматочную спираль и презервативы.

Как таблетка с гормоном может влиять на беременность

КОКи содержат женские гормоны эстроген и прогестерон, которые препятствуют овуляции – выходу яйцеклеток из яичников. Также они сгущают слизь в шейке матки, поэтому сперматозоидам труднее проникнуть в матку и оплодотворить яйцеклетку.

А еще изменяют слизистую матки (эндометрий), снижая шансы оплодотворенной яйцеклетки закрепиться в матке. Различные типы комбинированных противозачаточных таблеток содержат различные дозы эстрогена и прогестерона. При правильном использовании таблетка эффективна более чем на 99%.

Побочные эффекты КОК

Первые КОК действительно имели целый список побочных эффектов, главный из которых – риск тромбозов. Но разница между первым поколением КОКов и современным – огромна. Доза эстрогена – основного виновника побочного действия – снизилась с тех пор в разы. Ученые также поработали над прогестином – синтетическим аналогом прогестерона – и в начале 2000 года выпустили на рынок КОК с прогестином четвертого поколения, который также снизил вероятность побочных эффектов.

Нынешние коки безопасны для большинства женщин. Есть некоторые риски, но они невелики. Это вероятность образования тромбов у женщин из группы риска и развития рака груди и шейки матки. Риск раковых заболеваний сходит на нет через 10 лет после прекращения приема КОК.