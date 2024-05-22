Популярная форма биохакинга – ноотропы, или "умные лекарства". Некоторые ноотропы отпускают без рецепта (таблетки, добавки, напитки и продукты). Они содержат вещества, которые обещают повысить производительность мозга.

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Ноотропы, которые отпускают по рецепту, – это препараты, имеющие стимулирующее действие, которые назначают при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера или СДВГ.

Какие существуют формы биохакинга

Три наиболее популярные формы биохакинга:

DIY-биология (или биология "своими руками"),

нутригеномика

гриндеры.

Биология "своими руками" – движение, которое предполагает, что человек может заниматься биологией даже без профильного образования, в гаражных лабораториях. Оно не всегда нацелено на улучшение собственного здоровья или производительности, но иногда его применяют в этом контексте.

Некоторые считают это революцией против академической институционализации науки. Эта форма включает микробиологию, эксперименты с питанием, биомедицинскую и синтетическую биологию.

Нутригеномика – фокусируется на том, как пища взаимодействует с генами человека и как гены предопределяют реакцию организма на пищу. Исследователи используют нутригеномику для того, чтобы узнать больше о диетах и генах, о том, как они могут влиять на риски для здоровья человека, а также для поиска новых способов профилактики и лечения заболеваний.

Гриндерами называют биохакеров, которые считают себя экспертами в области аугментации человека. Этот тип включает имплантацию устройств под кожу и использование технологий для модификации тела.

Среди популярных практик биохакинга:

Интервальное голодание – метод диеты, когда человек ест только в определенные промежутки времени. Считается, что это может помочь уменьшить жировые отложения, снизить артериальное давление, уменьшить воспаление и повысить устойчивость к стрессу. Но при этом нет данных, которые бы подтверждали его эффективность.

Терапия холодной водой – метод, когда люди погружаются в воду, температура которой обычно ниже 5 градусов по Цельсию. Обзор 2020 года показал, что плавание в холодной воде может иметь положительное влияние на здоровье, а именно на сердечно-сосудистую, иммунную и эндокринную системы. Однако существуют и серьезные риски для здоровья, в частности, переохлаждения.

В чем польза биохакинга

Биохакинг слабо регулируется, и многие люди не сообщают о своих выводах и результатах, поэтому трудно сказать, насколько эти практики успешны и полезны. Но некоторые исследования подтверждают положительные эффекты.

Например, исследования на животных с использованием нутригеномики показало, что фруктоза реконструирует жизненно важные аспекты регуляции генов, что может повлиять на то, как инфекция приводит к заболеванию. Также ученые выяснили, что фруктоза влияет обмен веществ, воспаление, иммунную функцию организма.

Нутригеномика может "сломать" биологию человека несколькими способами, например:

помочь достичь умственных или эмоциональных изменений, таких как уменьшение симптомов депрессии;

помочь оптимизировать функции организма, такие как артериальное давление;

положительно повлиять на микробиоту кишечника.

В чем опасность биохакинга

Ученые проводят исследования в группах с учреждениями для наблюдения и этической оценки своих экспериментов. Однако биохакеры часто не получают этической оценки и могут работать в частных и опасных условиях.

Специалисты по этике и ученые выразили обеспокоенность относительно отсутствия регулирования и ответственности биохакеров, что может привести к опасной работе.

Существуют также риски, связанные с соблюдением неофициальных советов по вопросам здоровья из неаккредитованных источников. Людям, которые интересуются вопросами питания, сна или фитнеса, следует поговорить с врачом, прежде чем пробовать новый режим, чтобы оценить, безопасен ли он и подходит ли для конкретных потребностей здоровья человека.

Например, эксперты предполагают, что интервальное голодание не подходит для людей с недостаточным весом, расстройствами пищевого поведения в анамнезе или определенными заболеваниями (например, диабетом).

Стоит помнить, что исследования на людях проводятся, но если ученые уверены, что это безопасно, и при добровольном согласии испытуемых.