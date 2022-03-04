В Минздраве составили список рекомендаций относительно действий при отсутствии водоснабжения. Следование инструкциям в случае отсутствия централизованного водоснабжения может спасти жизнь.

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Рекомендации Минздрава, когда нет воды:

Необходимо использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутылированную воду и воду в емкостях для индивидуального пользования;

хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с отметками "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, делают 2 – 3-суточный запас.

Важно! Воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.

Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не меньше 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одни сутки.

Что делать, если нет воды / Инфографика 24 канала

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