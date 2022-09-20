Стоматолог Оксана Михайлюк рассказала 24 каналу, как преодолеть боль, если при себе нет медикаментов и как смена времен года влияет на чувствительность зубов.

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Зубная боль и их лечение

Возможно ли снять острую боль без помощи стоматолога?

Острую боль без помощи стоматолога можно снять только с помощью фармацевтических противовоспалительных препаратов (ибупрофен, парацетамол, нифуроксазид и другие, – ред.).

Влияет ли психосоматика на преодоление боли?

Оксана Михайлюк "Я думаю, что частично психосоматикой мы можем повлиять на себя и переключиться. Но опять же, до поры до времени. Если зубная боль острая, человеку она напоминается очень быстро и все равно потребуется обратиться к врачу".

Что нужно иметь в аптечке от зубной боли?

Откровенно говоря, я своим пациентам рекомендую иметь возле себя лекарства с обезболивающим и противовоспалительным веществом и сама такие принимаю. Все эти препараты довольно быстро реагируют на боли в зубах.

Помогает ли алкоголь в преодолении зубной боли?

Есть вариант, что частично человек сможет отвлечься на что-нибудь другое, с помощью такого кардинального способа. Тогда, возможно, боль уменьшится на время.

Вопросы по стоматологу

Может ли онлайн-консультация заменить поход к специалисту?

100% нет! Но провести онлайн консультацию можно понять ситуацию и объяснить пациенту детали. Проговорить и обсудить его клинический случай – невозможно! В случае онлайн общения врач может ответить на некоторые вопросы, которые задает пациент, но они будут только общего характера.

Какие манипуляции должен совершить врач, прежде чем вырвать зуб?

Оксана Михайлюк "Прежде чем вырвать зуб пациенту, врач должен сделать компьютерную томографию, посмотреть на положение зуба и спланировать все. После этого сделать анестезию, а потом уже заняться своим делом".

Изменение погоды от тепла до холода, влияет ли на чувствительность зубов?

Чувствительность может возникнуть у людей, которые к этому склонны. Например, если на улице начинаются сильные ветры или морозы, человек дыша ртом может охладить зубы. Имеющие чувствительность будут такие моменты чувствовать. Но иного влияния времен года на зубы не существует.