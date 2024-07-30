Ученые из Texas Heart Institute впервые успешно имплантировали искусственное сердце BiVACOR (ТАН), которое предназначено для поддержки людей с тяжелой бивентрикулярной или унивентрикулярной сердечной недостаточностью, которые не могут воспользоваться стандартными вспомогательными устройствами левого желудочка.

Также на тему Потребление в пищу апельсиновых кожуры может снизить риск тяжелых заболеваний

Как работает новое сердце

Это событие состоялось в медицинском центре Baylor St. Luke's в Техасе, при поддержке Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Согласно сообщениям, TAH использует бивентрикулярный роторный насос с единой подвижной частью, которая использует магнитную левитацию для минимизации механического износа и повышения долговечности. Эта технология, подобна той, которая используется в высокоскоростных поездах, обеспечивает эффективное перекачивание крови путем снижения трения.

Прорыв в трансплантологии

Дэниел Тиммс, основатель и главный технический директор BiVACOR, поделился своими мыслями о значимости этого достижения: "TAH открывает новые возможности для людей с терминальной стадией сердечной недостаточности, которые нуждаются в срочной поддержке до момента трансплантации сердца".

Применение магнитной левитации в технологии TAH является прорывом в области искусственных сердец, поскольку это обеспечивает более плавное и биосовместимое перекачивание крови по сравнению с традиционными механическими насосами, что, в свою очередь, минимизирует повреждения крови и повышает эффективность устройства.

Этот прорыв в области здравоохранения может значительно изменить подходы к лечению сердечной недостаточности, которая остается одной из ведущих причин смертности в мире.