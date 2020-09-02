Жестокость детей часто переходит все границы: драки между школьниками, психологическое насилие и травля приводят к страшным последствиям. Такое поведение называется буллинг. В нашем материале мы рассказываем, что это такое и как с ним бороться в Украине.

Новый учебный год – это новые трудности для детей, поэтому редакция 24 канала подготовила простые правила, как распознать, подвергается ли ваш ребенок буллингу в школе или в социальных сетях.

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Что такое буллинг?

Агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием.

В Украине решили противодействовать этой проблеме. В Украине закон "О противодействии буллингу" предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.

Каковы признаки буллинга

Ребенок не имеет друзей и ни с кем не общается.

Ребенок боится ходить в школу.

Имеет низкую самооценку.

У ребенка появляются испорченные вещи: порванная одежда, сломанные карандаши, разрисованные тетради и тому подобное.

Ребенок сам себе наносит физические повреждения.

Грустный после общения в социальных сетях.

Если вы заметили хоть несколько из перечисленных признаков, то вам необходимо поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.

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Смотрите видео, как обнаружить буллинг:

Виды буллинга

Термином "буллинг" описывают травлю среди учащихся, однако буллинг имеет несколько видов:

среди учеников;

травля ученика учителем;

моральное или физическое унижение учителя учениками;

травля учителя в педагогическом коллективе (моббинг).



Что такое буллинг и как ему противостоять / Фото medium.com

Что такое кибербуллинг?

Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг".

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Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное.

Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.



Кибербуллинг стал возможен с развитием новейших технологий / Фото docplayer.hu

Противодействие буллингу: советы

По статистике, каждый второй ребенок в Украине страдает от буллинга. Большинство – не говорят об этом, потому что стесняются.

Психологи отмечают, что именно поэтому родителям необходимо иметь доверительные отношения с детьми и знать главные признаки, по которым можно выявить буллинг, чтобы поддержать и защитить своего ребенка.

9 советов

Просить о помощи – это не признак слабости. Поэтому для ребенка очень важна поддержка.

Жаловаться на буллинг – не значит доносить. Дети боятся, что если они пожалуются на оскорбления, они станут "доносчиками" и получат еще больше травли.

Союзники помогут преодолеть буллинг. Станьте союзником и поддержите тех, кто подвергается травле. Расскажите об этом преподавателю, соцработнику в школе, взрослым.

Стоит понимать, что агрессоры тоже имеют проблемы (их мы описали чуть ниже). Одолейте агрессоров в собственном сознании.

Если вас буллят, сосредоточьтесь на своих преимуществах, так как другие люди тоже замечают их.

Признаки, которые выделяют буллеры, – это ваша особенность.

Мстить буллерам не нужно.

Если вы родители ребенка, которого травят, будьте рядом и акцентируйте на победах ребенка, поддерживайте его, спрашивайте о состоянии дел. Скажите, что вы всегда готовы его выслушать.

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