Что такое буллинг: виды и как с ним бороться в Украине
Жестокость детей часто переходит все границы: драки между школьниками, психологическое насилие и травля приводят к страшным последствиям. Такое поведение называется буллинг. В нашем материале мы рассказываем, что это такое и как с ним бороться в Украине.
Новый учебный год – это новые трудности для детей, поэтому редакция 24 канала подготовила простые правила, как распознать, подвергается ли ваш ребенок буллингу в школе или в социальных сетях.
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Что такое буллинг?
Агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием.
В Украине решили противодействовать этой проблеме. В Украине закон "О противодействии буллингу" предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.
Каковы признаки буллинга
- Ребенок не имеет друзей и ни с кем не общается.
- Ребенок боится ходить в школу.
- Имеет низкую самооценку.
- У ребенка появляются испорченные вещи: порванная одежда, сломанные карандаши, разрисованные тетради и тому подобное.
- Ребенок сам себе наносит физические повреждения.
- Грустный после общения в социальных сетях.
Если вы заметили хоть несколько из перечисленных признаков, то вам необходимо поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.
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Смотрите видео, как обнаружить буллинг:
Виды буллинга
Термином "буллинг" описывают травлю среди учащихся, однако буллинг имеет несколько видов:
- среди учеников;
- травля ученика учителем;
- моральное или физическое унижение учителя учениками;
- травля учителя в педагогическом коллективе (моббинг).
Что такое буллинг и как ему противостоять / Фото medium.com
Что такое кибербуллинг?
Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг".
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Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное.
Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.
Кибербуллинг стал возможен с развитием новейших технологий / Фото docplayer.hu
Противодействие буллингу: советы
По статистике, каждый второй ребенок в Украине страдает от буллинга. Большинство – не говорят об этом, потому что стесняются.
Психологи отмечают, что именно поэтому родителям необходимо иметь доверительные отношения с детьми и знать главные признаки, по которым можно выявить буллинг, чтобы поддержать и защитить своего ребенка.
9 советов
- Просить о помощи – это не признак слабости. Поэтому для ребенка очень важна поддержка.
- Жаловаться на буллинг – не значит доносить. Дети боятся, что если они пожалуются на оскорбления, они станут "доносчиками" и получат еще больше травли.
- Союзники помогут преодолеть буллинг. Станьте союзником и поддержите тех, кто подвергается травле. Расскажите об этом преподавателю, соцработнику в школе, взрослым.
- Стоит понимать, что агрессоры тоже имеют проблемы (их мы описали чуть ниже). Одолейте агрессоров в собственном сознании.
- Если вас буллят, сосредоточьтесь на своих преимуществах, так как другие люди тоже замечают их.
- Признаки, которые выделяют буллеры, – это ваша особенность.
- Мстить буллерам не нужно.
- Если вы родители ребенка, которого травят, будьте рядом и акцентируйте на победах ребенка, поддерживайте его, спрашивайте о состоянии дел. Скажите, что вы всегда готовы его выслушать.
Как понять, что ваш ребенок обижает других: 5 признаков
- Отсутствие сопереживания к окружающим.
- Повторяющиеся проблемы с поведением.
- Опыт гнева, насилия или издевательств.
- Одержимость своим имиджем.
- Тенденция унижать других людей: ваш ребенок часто указывает на недостатки других и смеется над этим.