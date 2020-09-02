Жорстокість дітей часто переходить усі межі: бійки між школярами, психологічне насилля та цькування призводить до страшних наслідків. Така поведінка називається булінг. У нашому матеріалі ми розповідаємо, що це таке та як із ним боротися в Україні.

Новий навчальний рік – це нові труднощі для дітей, тому редакція 24 каналу підготувала прості правила, як розпізнати, чи піддається ваша дитина булінгу в школі або в соціальних мережах.

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Що таке булінг?

Агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті: принизити, залякати, часто супроводжується фізичним насиллям.

В Україні вирішили протидіяти цій проблемі. Закон щодо протидії булінгу передбачає чіткий алгоритм дій на випадок цькування.

Які ознаки булінгу

Дитина немає друзів і не з ким не спілкується. Дитина боїться ходити до школи. Має низьку самооцінку. У дитини з’являються зіпсовані речі: порваний одяг, зламані олівці, розмальовані зошити і тому подібне. Дитина сама собі наносить фізичні ушкодження. Сумна після спілкування у соціальних мережах.

Якщо ви помітили хоч декілька з перелічених ознак, то вам необхідно поговорити із дитиною, вислухати та допомогти вирішити проблемну ситуацію.

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Дивіться відео, як виявити булінг:

Види булінгу

Терміном "булінг" описують цькування серед учнів, проте булінг має декілька видів:

серед учнів;

цькування учня вчителем;

моральне або фізичне приниження вчителя учнями;

цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг).



Що таке булінг і як йому протистояти / Фото medium.com

Що таке кібербулінг?

Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг".

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Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо.

Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінг чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.



Кібербулінг став можливим з розвитком новітніх технологій / Фото docplayer.hu

Протидія булінгу: поради

За статистикою, кожна друга дитина в Україні страждає від булінгу. Більшість – не говорять про це, адже соромляться.

Психологи наголошують, що саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати і захистити свою дитину.

9 порад

Просити про допомогу – це не ознака слабкості. Тому для дитини дуже важлива підтримка.

Жалітися на булінг – не означає доносити. Діти бояться, що якщо вони поскаржаться на образи, вони стануть "донощиками" і отримають ще більше цькувань.

Союзники допоможуть подолати булінг. Станьте союзником і підтримайте тих, хто піддається цькуванню. Розкажіть про це викладачу, соцпрацівнику в школі, дорослим.

Варто розуміти, що агресори також мають проблеми (їх ми описали трохи нижче). Здолайте агресорів у власній свідомості.

Якщо вас булять, зосередьтеся на своїх перевагах, адже інші люди теж помічають їх.

Ознаки, які виділяють булери – це ваша особливість.

Мститися булерам не потрібно.

Якщо ви батьки дитини, яку цькують, будьте поруч і наголошуйте на перемогах дитини, підтримуйте її, питайте про стан справ. Скажіть, що ви завжди готові її вислухати.

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