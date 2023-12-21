По статистике почти 80% взрослых регулярно использует будильник. При этом 57% любят поваляться в постели до второго или даже третьего звонка.

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Ранее исследователи уже утверждали, что пробуждение по будильнику может привести к нарушению ритма сна и бодрствования, активации стрессовой реакции "бей или убегай", а также вызвать раздражительность и беспокойство.

Новое исследование влияния будильника

Недавно Йонсу Ким, докторантка Школы медсестер при Университете Виргинии, подтвердила в ходе своего эксперимента, что звуковой сигнал будильника утром может не только испортить настроение, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Участниками двухдневного эксперимента стали 32 человека. Во время сна они носили умные часы и манжеты для измерения давления. После ночи они просыпались естественно, без будильника, а на следующий день звуковой сигнал будильника разбудил через пять часов сна.

Будильник отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Сравнивая показатели АД после пробуждения, автор исследования обнаружила, что у тех, кого разбудил будильник, давление было на 74% выше, чем у тех, кто проснулся естественно. Такое резкое повышение уровня АД может навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Внезапный утренний скачок артериального давления может активировать симпатическую нервную систему и включить реакцию "бей или беги", что создает дополнительную нагрузку на сердце. Это может привести к усталости, одышке, беспокойству, мышечному напряжению в области шеи, а в тяжелых случаях – к носовому кровотечению и головным болям,

– объяснила ученая.

Кроме того, результаты эксперимента показали, что спавшие менее семи часов участники с большей вероятностью подвергались резкому утреннему скачку артериального давления. Это может повысить риск инсульта или сердечного приступа из-за увеличения активности симпатической нервной системы.