О том, что Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью 24 Каналу рассказали источники в разведке. До этого было известно только о попадании в ее организм ртути. Также известно, что, кроме нее, отравились еще несколько работников разведки.

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Отравление ртутью

Ртуть – это тяжелый металл, который давно используется во многих промышленных процессах и в военном деле. Это густое, серебристое вещество может быть очень опасным для здоровья людей при вдыхании, глотании или соприкосновении с кожей.

Контакт со ртутью может привести к отравлению, которое в свою очередь вызывает опасные для жизни симптомы. Этот тяжелый металл может поражать нервную систему, печень, сердце и почки. У детей ртуть может отрицательно повлиять на развитие мозга.

Симптомы отравления ртутью

Отравление ртутью может проявляться по-разному в зависимости от того, какие органы или системы органов поражены. Некоторые общие симптомы могут охватывать:

изменения настроения, нервозность, спутанность сознания и другие изменения поведения;

нарушение сна;

тремор;

головная боль;

изменения в чувствительности конечностей;

потеря координации движений;

проблемы со зрением;

нарушение памяти.

Особенно важно следить за этими симптомами у детей, поскольку они более уязвимы к негативному воздействию ртути.

Лечение отравления ртутью

Большинство случаев отравления ртутью требуют немедленного медицинского вмешательства. Лечение может включать в себя:

Промывание желудка и кишечника.

Экранирование или хелатная терапия: это процедуры, которые используют специальное лекарство, чтобы вывести ртуть из организма.

Поддержка жизненных функций: иногда может потребоваться поддержка дыхания или сердцебиения.

В тяжелых случаях применяют диализ и переливание крови.

Отравление мышьяком

Мышьяк – полуметалл серого, серебристого или белого цвета. Мышьяк чрезвычайно ядовит для человека, особенно опасным его делает то, что у него нет ни вкуса, ни запаха.

Хотя мышьяк встречается в природе, он тоже выпускается в неорганических формулах. Они используются в сельском хозяйстве, горнодобывающей и тяжелой промышленности.

Симптомы отравления мышьяком

Тяжесть и количество симптомов отличаются в зависимости от количества попавшего в организм яда. Обычно они охватывают:

покраснение или отек кожи;

бородавки или язвы на коже;

боль в животе;

тошнота и рвота;

диарея;

нарушение сердечного ритма;

мышечные судороги;

покалывание в пальцах рук и ног.

Длительное влияние мышьяка может вызвать более серьезные симптомы. За неотложной помощью нужно обратиться, если после подозрения на отравление мышьяком у вас возникли любые из следующих симптомов:

потемнение кожи;

постоянные боли в горле;

постоянные проблемы с пищеварением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, долгосрочные симптомы обычно возникают на коже и могут проявиться в течение пяти лет после воздействия. Случаи сильного отравления могут привести к смерти.

Лечение отравления мышьяком

Специфического лечения отравления мышьяком не существует. Симптомы отравления могут сохраняться в течение многих недель или месяцев. Все зависит от того, как долго пострадавший был под его влиянием.

Добавки витамина Е и селена использовались в качестве альтернативных средств для уменьшения влияния мышьяка. Считается, что эти вещества компенсируют ядовитое действие. Однако необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы подтвердить эффективность такого лечения.

Возможные последствия после отравления мышьяком

Длительное влияние мышьяка может вызвать рак. Самые распространенные виды онкологии, связанные с мышьяком:

мочевого пузыря;

крови;

желудка;

печени;

легких;

лимфатической системы;

почек;

простаты;

кожи.

Отравление мышьяком может привести к другим осложнениям здоровья. После продолжительного воздействия возможны диабет, сердечно-сосудистые заболевания и повреждение нервной системы. У беременных женщин отравление мышьяком может привести к нарушению развития плода или врожденным порокам. Дети, регулярно подвергающихся воздействию мышьяка, могут иметь дефекты в развитии.

К счастью, состояние Марианны Будановой стабильное и ее жизни ничего не угрожает. Она находится в одной из киевских больниц, сейчас завершается курс лечения и дальше будет находиться под наблюдением врачей.