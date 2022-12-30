Ошибочное сообщение

Сотни британцев получили сообщение о том, что у них диагностировали агрессивный рак легких с метастазами. Инцидент произошел с медицинским центром Аскерн вблизи Донкастера в Южном Йоркшире.

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В сообщения людей также попросили предоставить клинике DS1500 – это форма, которую заполняют люди с неизлечимыми заболеваниями для получения различных выплат.

Извинения врачей

Чуть больше чем через 20 минут после сообщения о раке пациентам сразу же послали извинения за неправильный диагноз и пожелали "веселого Рождества и счастливого Нового года".

Пожалуйста, примите искренние извинения за посланное предыдущее текстовое сообщение. Это было отправлено по ошибке,

– говорилось в сообщении.

Непонятно, сколько людей получили ошибочное сообщение, разосланное перед Рождеством. Но среди них был Один 57-летний застройщик Крис Рид, ожидавший результаты теста раком легких.

Это сообщение довело его партнершу до слез, он пытался позвонить в хирургию, но не смог дозвониться, поскольку линии были заняты. Мужчина пошел в хирургию, где узнал, что сообщение было ошибочным и его результаты таки отрицательные.