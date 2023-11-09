Периодически язык может изменять свой цвет, и это явление может иметь серьезные медицинские причины, так и быть безвредным и временным. Важно разобраться, когда следует обратиться к врачу, и когда это явление, скорее всего, исчезнет само по себе.
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Белый язык
Много случаев белого налета на язык можно легко устранить чисткой языка мягкой зубной щеткой или специальным скребком. Ограничение потребления горячей пищи и напитков, которые могут вызвать раздражение, также может помочь.
Но белый налет иногда может являться признаком грибковой инфекции – кандидоза (молочница во рту). При этом на языке могут появиться белые пятна, сопровождающиеся зудом и дискомфортом.
Нужно обратиться к врачу, если у вас есть следующие симптомы:
- Боль или зуд во рту, не проходящие или усиливающиеся со временем.
- Наличие белых выпуклых пятен на языке, внутренней стороне щек или десне, которые не исчезают во время чистки или растирания.
- Белое пятно во рту не исчезло в течение двух недель.
В некоторых случаях белый налет может свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как лейкоплакия (патология слизистой) или плоский красный лишай. Однако только врач может провести точный диагноз и предоставить необходимое лечение.
Красный язык
Алый язык может быть признаком различных медицинских состояний, включая анемию. При этом анемия развивается из-за отсутствия витамина B12, что приводит к снижению количества эритроцитов в крови. Кроме этого возникает диарея или запор, слабость, головокружение при физической нагрузке, потеря аппетита, бледность кожи и кровотечение десен.
Кроме анемии, красный язык может возникать:
- Скарлатина, которая начинается с белого налета, затем отслаивается, оставляя малиновый язык.
- Болезни Кавасаки, особенно у детей.
- Дефицит витамина B3, или пеллагры, с характерной классической триадой симптомов, включая диарею, дерматит и деменцию.
Желтый язык
Язык также может приобретать желто-коричневый оттенок, особенно если кожа и белки глаз также желтеют, это может быть признаком желтухи.
Черный язык
Интересно, что иногда язык может стать черным после приема некоторых лекарств, таких как тетрациклин, некоторых антидепрессантов и ингибиторов протонной помпы. Черный язык также может быть связан с редкой болезнью Адисона или недостаточностью надпочечников, сопровождающейся потемнением кожи, тошнотой, рвотой, болями в животе, мышцах и суставах, и тягой к соли.
Еще язык может стать черным и "мохнатым", и это не опасно. Такое бывает из-за чрезмерного роста мертвых клеток кожи – сосочки языка становятся длинными, бактерии, дрожжи, еда и табак скапливаются и окрашивают их. Если придерживаться гигиены полости рта, это быстро пройдет.