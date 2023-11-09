Периодически язык может изменять свой цвет, и это явление может иметь серьезные медицинские причины, так и быть безвредным и временным. Важно разобраться, когда следует обратиться к врачу, и когда это явление, скорее всего, исчезнет само по себе.

Также на тему Как избавиться от второго подбородка: самые действенные способы

Белый язык

Много случаев белого налета на язык можно легко устранить чисткой языка мягкой зубной щеткой или специальным скребком. Ограничение потребления горячей пищи и напитков, которые могут вызвать раздражение, также может помочь.

Но белый налет иногда может являться признаком грибковой инфекции – кандидоза (молочница во рту). При этом на языке могут появиться белые пятна, сопровождающиеся зудом и дискомфортом.

Нужно обратиться к врачу, если у вас есть следующие симптомы:

Боль или зуд во рту, не проходящие или усиливающиеся со временем.

Наличие белых выпуклых пятен на языке, внутренней стороне щек или десне, которые не исчезают во время чистки или растирания.

Белое пятно во рту не исчезло в течение двух недель.

В некоторых случаях белый налет может свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как лейкоплакия (патология слизистой) или плоский красный лишай. Однако только врач может провести точный диагноз и предоставить необходимое лечение.

Красный язык

Алый язык может быть признаком различных медицинских состояний, включая анемию. При этом анемия развивается из-за отсутствия витамина B12, что приводит к снижению количества эритроцитов в крови. Кроме этого возникает диарея или запор, слабость, головокружение при физической нагрузке, потеря аппетита, бледность кожи и кровотечение десен.

Кроме анемии, красный язык может возникать:

Скарлатина, которая начинается с белого налета, затем отслаивается, оставляя малиновый язык.

Болезни Кавасаки, особенно у детей.

Дефицит витамина B3, или пеллагры, с характерной классической триадой симптомов, включая диарею, дерматит и деменцию.

Желтый язык

Язык также может приобретать желто-коричневый оттенок, особенно если кожа и белки глаз также желтеют, это может быть признаком желтухи.

Черный язык

Интересно, что иногда язык может стать черным после приема некоторых лекарств, таких как тетрациклин, некоторых антидепрессантов и ингибиторов протонной помпы. Черный язык также может быть связан с редкой болезнью Адисона или недостаточностью надпочечников, сопровождающейся потемнением кожи, тошнотой, рвотой, болями в животе, мышцах и суставах, и тягой к соли.

Еще язык может стать черным и "мохнатым", и это не опасно. Такое бывает из-за чрезмерного роста мертвых клеток кожи – сосочки языка становятся длинными, бактерии, дрожжи, еда и табак скапливаются и окрашивают их. Если придерживаться гигиены полости рта, это быстро пройдет.