Ученые сравнили геномы современных людей, а также денисовцев и неандертальцев и пришли к выводу, что мутации, которые, вероятно, спасли людей сотни тысяч лет назад от серьезного инфекционного заболевания, сделали современного человека болезненным.

Мутации, которые произошли 2 миллиона лет назад, могли сделать современного человека склонным к воспалительным и другим видам заболеваний, цитирует ScienceAlert исследование международной группы ученых, которые сравнили около тысячи геномов современных людей с неандертальцами и денисовцами, чтобы восполнить недостающие пробелы в знаниях об эволюции некоторых веществ, покрывающих клетки человека.

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При чем здесь сиаловые кислоты

Ученые исследовали сиаловые кислоты на поверхности клеток человека, изменения в которых могут способствовать развитию различных заболеваний.

N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc) относится к сиаловым кислотам. Ученые знают, что ген Neu5Gc у человека нарушен, поэтому его предшественник, форма N-ацетилнейраминовой кислоты (Neu5Ac), выполняет эту работу.

Поскольку шимпанзе сохраняют ген Neu5Gc, мутация должна была произойти в пределах последних 6 млн лет – через некоторое время после того, как эволюция видов разделилась, предполагали авторы. Новое исследование позволило сузить этот промежуток времени.

Оказалось, что неандертальцы и денисовцы разделяют вариант сиаловой кислоты современного человека, в связи с чем изменения произошли до того, как ветвь генеалогического древа разошлась примерно 400-800 тысяч лет назад. Однако это только часть общей картины.

Цена выживания – уязвимость

Затем ученые изучили лектины иммуноглобулинового типа, связывающие сиаловую кислоту. Они обнаружили в них множество мутаций, которые являются общими для всех видов людей, но не для приматов.

С практической точки зрения важно, что экспрессия этих генов связана с таким состояниями, как астма и болезнь Альцгеймера.

Иными словами, эволюционная защита от разрушительных болезней в прошлом поставила здоровье современного человека под угрозу в настоящем.

Многие вирусы и бактерии попадают в клетки человека путем связывания с сиаловой кислотой.

Например, холера, оспа, грипп и коронавирусы. С другой стороны, отсутствие гена NeuA5c у мышей дает им определенные преимущества в работе иммунной системы и физических способностях.

Учитывая новые когнитивные и физические способности людей, которые появились пару миллионов лет назад, астма и холера, наверное, стоили такого обмена,

– резюмировали ученые.