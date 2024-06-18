Объясняем, как подходить к боли в грудной клетке, опираясь на принципы доказательной медицины. Всего существует шесть причин, которые могут вызвать боль в грудной клетке.

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Почему болит в груди

Острые состояния. Если отмечаются острые и интенсивные боли в грудной клетке, первым делом нужно немедленное обращение за медицинской помощью.

Такие состояния, как расслоение аорты, спонтанный пневмоторакс, тромбоэмболия легочной артерии и другие, требуют срочной диагностики.

Воспалительные процессы. Менее интенсивные боли могут быть связаны с воспалительными процессами в органах. Например, плевритом, пневмонией, перикардитом, миокардитом, заболеваниями средостения и опухолями. Эти состояния также требуют внимательного обследования и подхода к лечению.

Неврологические причины. Вопреки распространенному мнению, неврологические причины боли в груди встречаются довольно редко. Боль после физической нагрузки или в неудобной позе чаще всего является неспецифической мышечно-скелетной болью.

Поражение нерва или корня часто сопровождается нейропатическим болевым синдромом – может проявляться через онемение или гиперчувствительность, жжение, ощущение мурашек по коже или ощущение, будто кожу жжет.

Один из ярких примеров поражения нервных структур – опоясывающий лишай, или герпес, который атакует ганглии спинномозговых нервов. В результате вдоль нервного корешка, кроме сыпи, возникает боль, стреляющая, жжение и изменения чувствительности кожи – онемение или гиперчувствительность.

Таким образом, если у вас не наблюдается ничего из вышеперечисленных симптомов, скорее всего, это не межреберная невралгия, даже если вы чувствуете боль между ребрами.

Неспецифическая мышечно-скелетная боль (НМСБ). Большинство болевых синдромов в груди относится к НМСБ. Это может быть миофасциальный болевой синдром, грудинный синдром, ксифоидалгия, синдром Титце, реберно-грудинный синдром и синдром скользящего ребра. Лечение таких состояний часто включает обезболивающую, физиотерапию и коррекцию образа жизни.

Психологический аспект. Нельзя игнорировать тот факт, что боль в груди может быть связана с тревожными и соматоформными расстройствами. В этом случае важно обеспечить комплексный подход к лечению, включая консультации с психотерапевтом.

Компрессионные переломы из-за остеопороза. Кроме того, боли в позвоночнике могут возникать на фоне спонтанных компрессионных переломов, вызванных состоянием, при котором происходит вымывание солей кальция, что чаще всего встречается у женщин постменопаузального возраста и у пациентов, принимающих стероиды. В таких случаях требуется оперативное лечение и заместительная терапия для предотвращения дальнейшей потери кальция и возникновения новых переломов.

Когда обращаться к врачу

С появлением боли в грудной клетке необходимо обратиться к соответствующим специалистам для дальнейшего обследования и лечения.

Боль в груди – симптом, который требует внимательного и тщательного подхода. Опираясь на принципы доказательной медицины, можно эффективно диагностировать и лечить большинство причин боли в грудной клетке, минимизируя риск для здоровья пациента. Важно помнить о необходимости обращения за специализированной медицинской помощью при первых же тревожных симптомах.