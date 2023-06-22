Виды мороженого

Мороженое – это замороженный молочный продукт, который готовят из сливок или молока, молочного жира, сахара и ароматизаторов. Замороженный крем и французское мороженое содержат яйца.

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Разновидности с другим составом – щербет, сорбет и фруктовый лед. Щербет готовится из воды, сахара, молока или сливок, с добавлением фруктов. Сорбет напоминает щербет, но в нем нет молочных продуктов. Еще вариант – фруктовый лед, в составе которого пюре из фруктов или ягод и вода.

Есть виды мороженого без сахара, а также с низким содержанием жира или высоким содержанием белка. В такой десерт добавляют искусственные подсластители, например эририт, ксилит, инулин и стевию. Эти вещества содержат мало калорий, поэтому продукты с ними подходят людям с диабетом и желающим снизить вес. Но их употребление может вызвать вздутие живота и понос.

Может ли мороженое вызвать боль в горле.

Если не было контакта с людьми, страдающими ангиной, фарингитом и другими инфекциями дыхательных путей, человек не курит и часто моет руки для профилактики инфекции, то мороженое скорее всего не вызовет воспаления в горле.

Мороженое или холодный напиток не приведет к простуде. Ее причина – бактерии и вирусы. А холод как раз снимает боль, так же как действует лед, приложенный к синяку.

Охлажденные кусочки фруктов и мороженое помогут облегчить боль в горле ребенка, а для полного обезболивания, если больно, можно принять ибупрофен.