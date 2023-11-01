Что делать, чтобы облегчить симптомы при боли в горле – рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко, информирует 24 Канал.
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Как себе помочь, когда болит горло
Врач объясняет, что боль в горле может быть инфекционной и неинфекционной, это первое, что нужно понимать, если хотите избавиться от неприятного ощущения.
Инфекционная причина боли в горле – это чаще всего ОРВИ, коронавирус и другие вирусы. Перенося их, вы получаете симптоматическое лечение,
– отметил Роман Петренко.
То есть, если горло сильно болит и больно проглатывать, врач говорит, что справиться с симптомами можно самостоятельно просто облегчив боль – для этого отлично подойдет мороженое и холодное питьем, пастилки.
Когда к врачу
В то же время, если боль в горле не проходит, вероятнее всего, дело в бактериальной инфекции.
Если это бактериальная причина (стрептококк группы А), и боль в горле не проходит на фоне симптоматического лечения, следует обратиться к специалисту и определить целесообразность антибактериальной терапии,
– добавил инфекционист.
Кроме того, по словам врача, ряд других причин, неинфекционного происхождения, которые могут быть причиной боли в горле. Среди них:
- рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
- курение;
- действие определенных препаратов;
- действие внешних факторов (сухой воздух).