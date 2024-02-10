Исследование, опубликовано в GeroScience, выявило, что в крови долгожителей есть некоторые общие биомаркеры, включая уровни холестерина и глюкозы.

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На самом деле, в нашу эпоху долголетия не является чем-то очень уникальным. Едва ли не каждую неделю мы видим новости о том, как люди празднуют 100 лет и делятся секретами. Они вызывают не просто восхищение, но и интерес у ученых, которые пытаются найти ключ, который поможет человечеству пересечь привычный рубеж продолжительности жизни.

Ученые отмечают, что в этом контексте важен не только образ жизни человека, но и взаимодействие ряда факторов генетики, а также то, как они влияют друг на друга.

Справка. Долгожителями считаются люди, которые достигли определенного возраста (от 85 и более) и продолжают вести активную жизнь.

Биомаркеры крови могут указывать на долголетие

Ученые изучили профили биомаркеров, а также сравнили эти показатели среди людей, которые попадают под категорию долголетия их сверстников, которые имели короткую жизнь.

Всего исследование охватывает данные 44 тысяч шведов, которые прошли оценку состояния здоровья в возрасте 64 – 99 лет.

Ученые наблюдали за участниками на протяжении 35 лет. Из них 2,7% (1224 человек) дожили до 100 лет, подавляющее большинство (85%) столетних людей были женщины.

Ученые проанализировали 12 биомаркеров крови, которые связаны с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек, а также потенциальным недоеданием и анемией. Сделали это потому, что предварительно эти биомаркеры связывали со старением или смертностью.

Ученые обнаружили еще один биомаркет – мочевую кислоту – продукт жизнедеятельности в организме, который продуцируется в результате переваривания определенной пищи. Она была фактором воспаления.

Что обнаружили ученые

Те участники, которые дожили до своего столетия, как правило, имели более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, начиная с 60 лет.

И несмотря на то, что среднее значение для большинства биомаркеров у тех кто прожил до 100 лет существенно отличались от тех, кто жил значительно меньше, долгожители редко демонстрировали чрезвычайно высокие или низкие значения, то есть, существенной корреляции все же обнаружить не удалось.