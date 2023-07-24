Бесплатная психологическая помощь в Украине
Эта программа действует в 3453 больницах, расположенных по всей территории страны. Одним из удобных способов найти медицинское учреждение является онлайн-карта, на которой указаны адреса всех доступных заведений.
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Сайт также предоставляет контактные телефоны, с помощью которых можно записаться на прием. Для удобства граждан в использовании системы организации назначения встреч помогает номер НСЗУ 16-77.
Важно подчеркнуть, что для обращения к психологу не требуется направление от семейного врача. Граждане могут непосредственно обращаться за необходимой психологической помощью, что делает процесс более быстрым и удобным.
Коды следует обратиться к психологу
К психологу следует обратиться, если, например, возникли проблемы на работе или человек хочет разобраться в своих чувствах к другим людям.
Психолог поможет справиться:
- с утратой близкого человека;
- со стрессом или беспокойством;
- с проблемами в отношениях.
Психолог не занимается психическими заболеваниями, такими как биполярное расстройство или шизофрения, их лечат психотерапевты и психиатры.