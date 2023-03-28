В отношении медиков возбуждено уголовное производство. Напомним, что ранее в Киеве разоблачили мошенническую схему, как продавали поддельные лекарства онкобольным.

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Что известно о мошеннической схеме на Днепропетровщине

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в одном из медицинских учреждений области правоохранители разоблачили мошенническую схему. Руководство больницы совместно с коммерческими структурами организовало бизнес на продаже пациентам медицинских препаратов, предоставленных государством бесплатно.

Важно! В Украине бесплатные для пациентов медицинские услуги и медикаменты. Они оплачиваются НСЗУ. За них брать деньги запрещено.

Глава региона подчеркнул, что в отношении медиков уже начато уголовное производство. Лысак также анонсировал кадровые изменения.

В связи с этим позорным случаем анонсирую кадровые изменения в системе здравоохранения области, а также проверку ряда медицинских учреждений. Там должны спасать людям жизнь, а не заниматься грязным бизнесом,

– отметил глава области.



В Днепропетровской области разоблачили врачей-мошенников / фото Сергея Лысака

Бесплатные лекарства для переселенцев

Напомним, что внутриперемещенные лица могут получить медицинские препараты по программе "Доступные лекарства". Для этого им даже не обязательно иметь электронную декларацию. Если вы находитесь на связи с семейным врачом, то он может выписать вам рецепт на бесплатное лекарство.

В случае, если вы не знаете, в какой именно аптеке можете воспользоваться рецептом, к какому врачу обратиться, звоните по телефону на горячую линию НСЗУ по номеру – 1677.

В населенных пунктах, возле которых проходят бои, создали специальные хабы. Туда доставляют и постоянно обновляют запасы медикаментов. В отдельных регионах лекарства могут выдаваться бесплатно и без программы "Доступные лекарства". Ведь препараты были закуплены централизованно или получены в качестве гуманитарной помощи.