Эти услуги будут доступны для участников боевых действий и гражданских лиц, которые получили травмы или повреждения в районе головы, лица и шеи в во время войны России против Украины.

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Как попасть в программу Face to Face

Люди, которые нуждаются в таком вмешательстве, или их родственники и близкие, могут подать заявку на участие в программе. Для этого необходимо обратиться с сообщением в один из популярных мессенджеров – Telegram, Viber или WhatsApp по телефону: +38093 781 4304

Те пациенты, которые успешно пройдут необходимый отбор, получат возможность пройти оперативное лечение и реабилитацию в медицинском учреждении на бесплатной основе.

Это уже четвертая программа. За три предыдущие миссии Face to Face прооперировали 100 пациентов. Среди них 14 пересадок костей с ноги для восстановления челюсти. Миссия проходит на базе Первого медицинского объединения Львова.