Беременность – особенное состояние организма женщины, но не болезнь. Поэтому большинство рисков для зрения, которые принято ассоциировать с беременностью, лишь распространены ошибки.
Также на тему Лучшее время для зачатия: что такое овуляция и как ее определить
Какие существуют риски во время беременности и родов для глаз
Три самых распространенных заболевания:
- Дистрофические изменения сетчатки. При наличии этой патологии обязательно показана лазерная коагуляция сетчатки. Во время потуг тонкие места на сетчатке могут разорваться и это приведет к отслоению сетчатки и необратимой потере зрения.
- Диабетическая ретинопатия. Состояние, при котором стенка сосудов становится излишне проницаемой. Жидкость может проникать в ткани глаза. Могут возникать кровоизлияния. Эта патология нередко приводит к значительному нарушению зрения.
- Глаукома. Во время беременности течение заболевания улучшается, так как снижается внутриглазное давление. Но во время потуг внутриглазное давление увеличивается, это может привести к повреждению зрительного нерва.
Какие обследования глаз рекомендованы во время беременности и при ее планировании
Посетить офтальмолог нужно при планировании беременности для выявления заболеваний, которые могут препятствовать ее нормальному течению. К примеру, дистрофии сетчатки, глаукомы, диабетической ретинопатии, отметил профессор Альберт Ченг.
Если на момент планирования беременности женщина здорова, то в период беременности необходимо посетить офтальмолог еще как минимум три раза один раз в триместр.
Во время осмотра врач проводит:
- визометрия – определение остроты зрения;
- тонометрия – измерение внутриглазного давления;
- офтальмоскопию – осмотр глазного дна;
- рефрактометрия – измерение рефракции.