Беременность – особенное состояние организма женщины, но не болезнь. Поэтому большинство рисков для зрения, которые принято ассоциировать с беременностью, лишь распространены ошибки.

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Какие существуют риски во время беременности и родов для глаз

Три самых распространенных заболевания:

Дистрофические изменения сетчатки. При наличии этой патологии обязательно показана лазерная коагуляция сетчатки. Во время потуг тонкие места на сетчатке могут разорваться и это приведет к отслоению сетчатки и необратимой потере зрения.

При наличии этой патологии обязательно показана лазерная коагуляция сетчатки. Во время потуг тонкие места на сетчатке могут разорваться и это приведет к отслоению сетчатки и необратимой потере зрения. Диабетическая ретинопатия. Состояние, при котором стенка сосудов становится излишне проницаемой. Жидкость может проникать в ткани глаза. Могут возникать кровоизлияния. Эта патология нередко приводит к значительному нарушению зрения.

Состояние, при котором стенка сосудов становится излишне проницаемой. Жидкость может проникать в ткани глаза. Могут возникать кровоизлияния. Эта патология нередко приводит к значительному нарушению зрения. Глаукома. Во время беременности течение заболевания улучшается, так как снижается внутриглазное давление. Но во время потуг внутриглазное давление увеличивается, это может привести к повреждению зрительного нерва.

Какие обследования глаз рекомендованы во время беременности и при ее планировании

Посетить офтальмолог нужно при планировании беременности для выявления заболеваний, которые могут препятствовать ее нормальному течению. К примеру, дистрофии сетчатки, глаукомы, диабетической ретинопатии, отметил профессор Альберт Ченг.

Если на момент планирования беременности женщина здорова, то в период беременности необходимо посетить офтальмолог еще как минимум три раза один раз в триместр.

Во время осмотра врач проводит: