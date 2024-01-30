Речь о белоке MYC именно является ответственным за рост опухолей в 75% случаев. В то же время ученые решили "перевернуть" эти его возможности и создать прорывное лекарство. Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества.

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Проблема заключается в том, что MYC является бесформенным белком, что делает его сложным для таргетирования традиционным лекарством.

Впрочем ученые изUCRобнародовали обнадеживающие исследования. Они смогли разработать пептидное соединение в частности NT-B2R, которое может взаимодействовать с MYC и вернуть его под контроль.

Важно! В настоящее время эксперименты с использованием культуры клеток головного мозга показалиNT-B2R успешно связывается с MYC.А это значит что регуляцию генов можно изменить, а метаболизм и пролиферацию раковых клеток снизить.

Биохимик и один из авторов исследования Мин Сюэ сравнил MYC со "стероидом, способствующим быстрому росту рака". Новые данные ученых свидетельствуют, что белок MYC потенциально может использоваться в препаратах против рака.

Важным также является факт создания библиотеки пептидов, которые способны связываться с бесформенной структурой MYC. Отмечают, что изменение структуры пептидов улучшает их взаимодействие с бесформенными белками.

Эффективность связывания этого пептида выше предыдущих версий по меньшей мере вдвое. То есть это действительно приближает ученых к разработке лекарств.

Как быстро может появиться лекарство

Несмотря на то, что пептид уже активно поставляют благодаря использованию липидных наночастиц это лекарство требует тщательной коррекции дозировки. Ученые отмечают, что сейчас важно провести испытания на людях, но уже можно с уверенностью сказать, что этот метод достаточно перспективен в борьбе с раковыми заболеваниями.

Ученые характеризуют MYC как хаос. Прежде всего потому, что ему не хватает структуры.

Одновременно прямое влияние сразу на несколько видов рака оказывают его буквально Святым Граалем в разработке лекарства от рака. Мы очень рады тем успехам которых достигли исследуя белок MYC

- подытожил Сюэ

К слову ученые установили, что вирус Зика может иметьпотенциал в лечении некоторых видов ракаЭксперименты показали очень обнадеживающие результаты: эффективность лечения составляла от 80 до 90%. Одноразовая инъекция приводила к полному исчезновению опухолей без проявления рецидивов или симптомов.