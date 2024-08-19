Атопический дерматит, или экзема, вызывает воспаление кожи, зуд и шелушение. Это хроническое заболевание чаще всего начинается в детстве и может продолжаться в течение всей жизни, потому что полностью вылечить его невозможно. В развитых странах распространенность атопического дерматита варьируется от 10 до 20%.

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Новое исследование экземы

Предыдущие исследования уже изучали связь между атопическим дерматитом и депрессией, тревожностью и поведенческими проблемами, однако в основном среди взрослых. Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете подытожили результаты широкого и длительного исследования, оценивая долгосрочное влияние экземы на психику детей.

Исследование стартовало в 1990 году и включало 11 тысяч детей с диагнозом атопический дерматит. В течение исследования ученые регулярно оценивали тяжесть заболевания у участников. Уровень депрессии оценивался по пятибалльной шкале на основе опросов родителей детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Экзема вызывает депрессию

Результаты показали, что в 10 лет депрессию зафиксировали у 6% участников, а к 18 годам ее распространенность возросла до 21,6%. Девочки страдали от депрессии чаще мальчиков (56,8% против 42,8%).

Исследователи обнаружили связь между депрессией и тяжелой формой дерматита, тогда как легкие и умеренные формы были связаны с поведенческими проблемами уже с четырехлетнего возраста. Ученые предполагают, что это может быть обусловлено ухудшением качества сна из-за физического дискомфорта, вызванного экземой.

Авторы подчеркивают важность изучения влияния новых методов лечения атопического дерматита на качество сна и психическое здоровье детей.