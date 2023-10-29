Что должно быть в аптечке на случай блекаута

Зима снова может быть сложной: с отключениями света, тотальными блекаутами и порой отсутствием водоснабжения. Поэтому подготовить себя и дома к зимовке в условиях войны следует заранее. Между приборами и средствами, которые облегчат ваш быт, не лишним будет хорошо укомплектовать аптечку в соответствии с вашими потребностями и с учетом новых вызовов.

Украина противостоит коварному врагу. Кроме энергетического шантажа Россия использует ядерные угрозы. 24 Канал собрал советы врачей и специалистов по поводу того, что должно быть в домашней аптеке в условиях нынешней войны.

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Индивидуальная аптечка: сделайте запас жизненно необходимых лекарств

Первое, что нужно учесть – индивидуальные потребности семьи и каждого ее члена в отдельности. То есть, если в вашей семье кто-то страдает диабетом и ему необходимы сахароснижающие препараты, есть ли люди с гипертонией, которые принимают лекарства для нормализации давления; или лица, принимающие препараты для разжижения крови, или лекарства для стабилизации настроения, как антидепрессанты, или антипсихотики, – во всех этих случаях следует позаботиться о том, чтобы дома был запас необходимых лекарств (на несколько недель, а лучше – месяцев) на случай, если возникнут проблемы с их покупкой.

Так что условно запас медикаментов, которые стоит иметь дома, делят на две группы.

В 1-й входят препараты для людей с хроническими заболеваниями – лекарства, которые они принимают регулярно.

– лекарства, которые они принимают регулярно. 2-я группа – это стандартный минимальный набор домашней аптечки : йод и спирт, бинт, перекись водорода, пластыри бактерицидные, обезболивающие препараты, противоаллергические препараты, антисептики, энтеросорбенты, таблетки от головной боли, таблетки для обеззараживания воды. Ниже, разберемся поподробнее.

Укомплектовать аптечку лекарством действительно не будет лишним, ведь бегать по аптекам при отключениях света – еще тот квест. Известный украинский врач Тарас Жиравецкий опубликовал список лекарств, которые помогут подготовить базовую аптечку.

Что должно быть в базовой аптечке на случай блекаута:

нестероидные противовоспалительные: нурофен (ибупрофен), парацетамол, нимесил по выбору;

Антибиотик широкого спектра действия: лучше всего азитромицин, он наиболее универсален. Либо – левомицетин, либо нифуроксазид;

препараты против рвоты: метоклопрамид, церукал, мотилиум в таблетках, но можно иметь хотя бы одну ампулу церукала и шприц 2 миллилитра;

от диареи: иммодиум;

отипакс капли для ушей для детей при отитах;

для пациентов, у которых есть сильные аллергические реакции, следует иметь дексаметазон в ампулах.

Средства, которые тоже стоит купить:

салфетки стерильные марлевые;

маски медицинские одноразовые;

перчатки нестерильные (нитриловые или виниловые, не припудренные, требуемого размера);

атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;

бинт марлевый стерильный и нестерильный (различных размеров);

бинт эластичный (разных размеров);

гидрогелевую противоожоговую повязку/бинт;

пластыри бактерицидные (разных размеров);

лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 метра, шириной 3-5 сантиметра);

термометр (не ртутный, в защитном футляре);

термоодеяло на полиэтиленовой основе;

медицинский спирт;

антисептики (один на водной основе, один – спиртовой);

йод или калий йодид (для защиты организма от радиации);

активированный уголь;

мазь от ушибов (диклофенак, дип рифлиф);

лекарство для нормализации давления, часто актуально не только для гипертоников (каптопресс, фармадипин);

средства для остановки кровотечения (гемаксам, гордокс, аминокапроновая кислота);

пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "израильский бандаж");

пленку (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких;

гипотермический пакет;

повязку (щиток) на глаз;

скотч армированный;

маркер водостойкий (для нанесения информации);

таблетки для обеззараживания воды (для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников).



Не забывайте держать аптечку как можно дальше от детей / Фото Pexels

Аптечка на случай радиационной аварии

Минздрав Украины отмечает, что у всех живущих в 30 – 50 километровой зоне до Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали российские захватчики, в аптечке должны быть: калий йодид, алюминиево-антацидные сорбенты, альгинаты и маски. Разберем важность каждого из этих пунктов.

Калий йодид : используется, чтобы при аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу.

Принимать нужную дозу йодида калия нужно только после официального оповещения от местных органов исполнительной власти и ГСЧС.

! Оптимально принять препарат после оповещения за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако йодид калий остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после него. Не рекомендуется прием препарата через 24 ч после поступления облака.

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