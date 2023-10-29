Що має бути в аптечці на випадок блекауту

Зима цьогоріч знову може бути складною: з відключеннями світла, тотальними блекаутами та подекуди відсутністю водопостачання. Тож, підготувати себе та оселі до зимування в умовах війни варто заздалегідь. Поміж приладів та засобів, які полегшать ваш побут, не зайвим буде добре укомплектувати аптечку відповідно до ваших потреб та з урахуванням нових викликів.

Україна протистоїть підступному ворогу. Окрім енергетичного шантажу, Росія використовує ядерні погрози. 24 Канал зібрав поради лікарів та фахівців щодо того, що має бути в домашній аптеці в умовах нинішньої війни.

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Індивідуальна аптечка: зробіть запас життєвонеобхідних ліків

Перше, що потрібно врахувати – індивідуальні потреби родини та кожного її члена окремо. Тобто, якщо у вашій сім'ї хтось страждає на діабет і йому необхідні цукрознижуючі препарати, чи є люди з гіпертонією, які приймають ліки для нормалізації тиску; або особи, які приймають препарати для розрідження крові, чи ліки для стабілізації настрою, як от антидепресанти, чи антипсихотики, – в усіх цих випадках варто подбати про те, аби вдома був запас необхідних ліків (на кілька тижнів, а краще – місяців) на випадок, якщо виникнуть проблеми з їх купівлею.

Тож, умовно запас медикаментів, які варто мати вдома, поділяють на дві групи.

До 1-ї входять препарати для людей із хронічними захворюваннями – ліки, які вони приймають регулярно.

– ліки, які вони приймають регулярно. 2-га група – це стандартний мінімальний набір домашньої аптечки: йод та спирт, бинт, перекис водню, пластирі бактерицидні, знеболюючі препарати, протиалергічні препарати, антисептики, ентеросорбенти, таблетки від головного болю, таблетки для знезараження води. Нижче, розберемось детальніше.

Укомплектувати аптечку ліками дійсно не буде зайвим, адже бігати по аптеках під час відключень світла – ще той квест. Відомий український лікар Тарас Жиравецький опублікував перелік ліків, які допоможуть підготувати базову аптечку.

Що має бути в базовій аптечці на випадок блекауту:

нестероїдні протизапальні: нурофен (ібупрофен), парацетамол, німесил на вибір;

антибіотик широкого спектра дії: найкраще азитроміцин, він найбільш універсальний. Або – левоміцетин, чи ніфуроксазид;

препарати проти блювоти: метоклопрамід, церукал, мотиліум в таблетках, але можна мати хоча б одну ампулу церукалу і шприц 2 мілілітри;

від діареї: іммодіум;

отіпакс краплі для вух для дітей при отитах;

для пацієнтів, у яких є сильні алергічні реакції, слід мати дексаметазон в ампулах.

Засоби, які теж варто купити:

серветки стерильні марлеві;

маски медичні одноразові;

рукавички нестерильні (нітрилові або вінілові, не припудрені, необхідного розміру);

атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;

бинт марлевий стерильний та нестерильний (різних розмірів);

бинт еластичний (різних розмірів);

гідрогелеву протиопікову пов'язку/бинт;

пластирі бактерицидні (різних розмірів);

лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3 – 5 метра, шириною 3 – 5 сантиметра);

термометр (не ртутний, у захисному футлярі);

термоковдру на поліетиленовій основі;

медичний спирт;

антисептики (один на водній основі, один – спиртовий);

йод або калій йодид (для захисту організму від радіації);

активоване вугілля;

мазь від ударів (диклофенак, дип риліф);

ліки для нормалізації тиску, часто актуально не лише для гіпертоніків (каптопрес, фармадипін);

засоби для зупинки кровотечі (гемаксам, гордокс, амінокапронова кислота);

пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "ізраїльський бандаж");

плівку (клапан) для проведення штучної вентиляції легень;

гіпотермічний пакет;

пов'язку (щиток) на око;

скотч армований;

маркер водостійкий (для нанесення інформації);

таблетки для знезараження води (для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел).



Не забувайте тримати аптечку якомога далі від дітей / Фото Pexels

Аптечка на випадок радіаційної аварії

МОЗ України зазначає, що у всіх, хто живе у 30 – 50 кілометровій зоні до Запорізької атомної електростанції, яку окупували російські загарбники, в аптечці мають бути: калій йодид, алюмінієво-антацидні сорбенти, альгінати та маски. Розберемо важливість кожного з цих пунктів.

Калій йодид: використовується, щоби в разі аварії на ядерних об'єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Приймати потрібну дозу калію йодиду потрібно тільки після офіційного оповіщення від місцевих органів виконавчої влади та ДСНС.

! Оптимально прийняти препарат після оповіщення за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням "хмари" та через 6 годин після нього. Не рекомендується прийом препарату через 24 годин після надходження хмари.

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