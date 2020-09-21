Современная медицина и промышленность предлагают нам большое количество разнообразных антисептиков, средств для обработки рук, которые уничтожают основные микробы. Мы расскажем как правильно выбрать нужное вам средство.

Обязательное мытье рук перед едой, после посещения общественных мест (туалета, больниц и поликлиник) и любых контактов с животными – не просто прихоть. Это необходимость, которая защищает организм от большого количества болезнетворных микробов, которые накапливаются на руках, когда мы касаемся самых разных предметов (дверных ручек, поручней, денег, компьютерной клавиатуры и т. д), жмем руки и много чего друге.

Все это вовсе не стерильно, ведь на каждом из этих предметов накапливаются сотни тысяч опасных для здоровья бактерий, вирусов, паразитов и грибков. Брюшной тиф, гепатит А (болезнь Боткина или желтуха), холера, диарея, дизентерия, грипп и другие ОРВИ, болезни, вызванные глистами любой формы, сальмонеллез, ротавирус и большое количество других кишечных инфекций – все они появляются из-за несоблюдения элементарных правил гигиены и грязных рук. Большое количество людей попадают в больницы именно из-за собственной халатности, забывая вовремя помыть руки или обработать их перед потреблением пищи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще относит болезни грязных рук к 10 ведущим причинам смерти в мире.

Впрочем, стоит задуматься над важным вопросом. Что делать, когда нет возможности вымыть руки с мылом? Сейчас на этот вопрос достаточно легко ответить. Современная медицина и промышленность предлагают нам большое количество разнообразных антисептиков, средств для обработки рук, которые уничтожают основные болезнетворные микроорганизмы.

Среди них нужно уметь выбрать наиболее подходящее средство для эффективной гигиенической обработки рук. В зависимости от обстоятельств, антисептические средства являются дополнением или альтернативой мытью рук с мылом и водой.

Исследования доказали, что при использовании спиртовых антисептиков для обработки кожи рук в среднем количество микроорганизмов снижается на 4 – 5 порядков, то есть с 1 миллиона до 100 – 10 единиц.

Также исследования показывают, что антисептики для рук на основе спирта не являются вредными для "хороших" микробов, которые естественным образом присутствуют на коже.

Полки аптек и супермаркетов изобилуют разнообразными средствами. Одни из них антисептические, другие антибактериальные, так в чем же собственно разница и есть ли она вообще?

Самое главное их отличие – в составе, а также в наличии и количестве спиртосодержащих и других активных веществ.

Антибактериальные средства способны уничтожать исключительно бактерии, а вот перед вирусами они бессильны. Может показаться, что этого достаточно. Но через руки вирусы могут "наградить" человека гриппом, диареей, гепатитом, и даже герпесом.

Антисептические средства, в свою очередь, успешно борются со всеми видами болезнетворных микроорганизмов. Антисептики для рук, содержащие спирт, уничтожают большое количество различных видов бактерий, включая бактерии, которые являются стойкими к антибиотикам, и микробактерии туберкулеза. Они также характеризуются высокой вирусологической активностью против большого количества различных вирусов и бактерий.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в составе антисептических средств концентрация спирта по массе должна быть не меньше 60%. Иначе они помогают размножению микроорганизмов, создавая для них благоприятную среду. И только высокая концентрация спирта позволяет антисептическим средствам эффективно уничтожать вирусы. В то же время они не должны содержать более 80% спирта, иначе негативно влияют на кожу человека.

В антисептике Олсепт 75 содержание спирта составляет 70%.

Он имеет широкий спектр действия, который уничтожает бактерии, вирусы, грибы и тому подобное.

Производится лицензированным фармацевтическим производителем лекарственных средств.

Прошел все лабораторные исследования качества и эффективности, имеет соответствующие выводы.

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