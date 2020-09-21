Сучасна медицина та промисловість пропонують нам велику кількість різноманітних антисептиків – засобів для обробки рук, які знищують основні мікроби. Ми розповімо як правильно обрати потрібний вам засіб.

Обов’язкове миття рук перед їжею, після відвідування громадських місць (туалету, лікарень і поліклінік) та будь-яких контактів з тваринами – не просто забаганка. Це необхідність, яка захищає організм від великої кількості хвороботворних мікробів, що накопичуються на руках, коли ми торкаємось найрізноманітніших предметів (дверних ручок, поручнів, грошей, комп’ютерної клавіатури тощо), потискаємо руки та багато чого іншого.

Все це зовсім не стерильно, адже на кожному з цих предметів накопичуються сотні тисяч небезпечних для здоров’я бактерій, вірусів, паразитів та грибків. Черевний тиф, гепатит А (хвороба Боткіна або жовтяниця), холера, діарея, дизентерія, грип та інші ГРВІ, хвороби, викликані глистами будь-якої форми, сальмонельоз, ротавірус та велика кількість інших кишкових інфекцій – всі вони з’являються через недотримання елементарних правил гігієни та брудних рук. Велика кількість людей потрапляють в лікарні саме через власну недбалість, забуваючи вчасно помити руки або обробити їх перед споживанням їжі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) все ще відносить хвороби брудних рук до 10 провідних причин смерті у світі.

Утім, варто замислитися над важливим питанням. Що робити, коли немає можливості вимити руки з милом? Наразі на це питання достатньо легко відповісти. Сучасна медицина та промисловість пропонують нам велику кількість різноманітних антисептиків – засобів для обробки рук, які знищують основні хвороботворні мікроорганізми.

Серед них потрібно вміти обрати найбільш відповідний засіб для ефективної гігієнічної обробки рук. В залежності від обставин, антисептичні засоби є доповненням або альтернативою миттю рук з милом і водою.

Дослідження довели, що при використанні спиртових антисептиків для обробки шкіри рук, в середньому кількість мікроорганізмів знижується на 4 – 5 порядків, тобто з 1 мільйона до 100 – 10 одиниць.

Також дослідження показують, що антисептики для рук на основі спирту не є шкідливими для "гарних" мікробів, які природнім чином присутні на шкірі.

Полиці аптек та супермаркетів рясніють різноманітними засобами. Одні з них антисептичні, інші антибактеріальні, то в чому ж, власне, різниця і чи є вона взагалі?

Найголовніша їх відмінність – у складі, а також в наявності та кількості спиртомістких та інших активних речовин.

Антибактеріальні засоби здатні знищувати виключно бактерії, а от перед вірусами вони безсилі. Може здатися, що цього достатньо. Але через руки віруси можуть "нагородити" людину грипом, діареєю, гепатитом, і навіть герпесом.

Антисептичні засоби, в свою чергу, успішно борються з усіма видами хвороботворних мікроорганізмів. Антисептики для рук, що містять спирт, знищують велику кількість різноманітних видів бактерій, включаючи бактерії, що є стійкими до антибіотиків, та мікробактерії туберкульозу. Вони також характеризуються високою вірусологічною активністю проти великої кількості різноманітних вірусів та бактерій.

Відповідно рекомендаціям ВООЗ, у складі антисептичних засобів концентрація спирту по масі повинна бути не меншою за 60%. Інакше вони допомагають розмноженню мікроорганізмів, створюючи для них сприятливе середовище. І тільки висока концентрація спирту дозволяє антисептичним засобам ефективно знищувати віруси. Водночас вони не повинні містити понад 80% спирту, інакше негативно впливають на шкіру людини.

В антисептику Олсепт 75 вміст спирту складає 70%.

Він має широкий спектр дії, який знищує бактерії, віруси, гриби тощо.

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