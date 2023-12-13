Аллергия возникает, когда организм воспринимает определенное вещество – аллерген как угрозу. Он может содержаться в пище (например, арахисе, клубнике, креветках), лекарствах, пыли, пыльце и многих других предметах.

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Как аллергия становится астмой

Тип аллергии зависит от вида аллергена, возникает при контакте с ним и может влиять на различные части тела – кожу, органы пищеварения и органы дыхания. Симптомы варьируются от довольно безвредного чихания и насморка до опасного состояния – анафилактического шока.

Астма, в отличие от аллергии, нарушает работу органов дыхательной системы – бронхов и легких. При аллергической астме вдыхание аллергена приводит к сужению просвета бронхов и, как следствие, к эпизодам затрудненного дыхания. Во время астматического приступа люди обычно жалуются на трудности с выдохом. Кроме того, симптомы астмы: кашель, особенно ночной или утренний, хрипы и одышка.

Несмотря на то, что аллергия и астма различны, они базируются на подобном механизме работы иммунитета, чаще всего связанном с производством определенных антител – иммуноглобулинов класса Е (IgE). Распространенный среди врачей термин "атопический марш" означает постепенное изменение одного IgE-ассоциированного заболевания другим.

Проще говоря, ребенок с атопическим дерматитом может превратиться в школьника с атопическим дерматитом и аллергией, а он – в студента с дерматитом, аллергией и астмой. Постоянный или повторяющийся контакт с аллергенами только ускоряет такой переход.

Как остановить превращение аллергии в астму

Итак, лучшей защитой от развития аллергической астмы является борьба с аллергией. Что можно сделать?

Ограничить или полностью исключить контакт с аллергенами. Возможно, отказаться от еды легче, чем перестать выходить на улицу во время цветения. Но и в таком случае можно уменьшить аллергенную "нагрузку" – промывать нос, стирать одежду и принимать душ после прогулки. Не игнорируйте симптомы аллергии и используйте лекарства, которые назначил ваш врач. Это могут быть антигистаминные, стероиды или антилейкотриены. Последние, кстати, также используются для лечения астмы. Попытайтесь аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) после консультации с врачом. АСИТ является эффективным способом понижения чрезмерной чувствительности иммунитета. Он состоит в том, чтобы постепенно увеличивать дозу введенного аллергена и заставить организм свыкнуться с ним.

К сожалению, не всегда легко отличить симптомы аллергии от первых признаков астмы, и даже соблюдение всех профилактических мер не может гарантировать успеха. Поэтому важно обратиться к врачу-пульмонологу и аллергологу, который может правильно диагностировать астму и разработать план лечения.