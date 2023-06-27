Миф, что алкоголь помешает антибиотикам работать как следует или что он вызовет побочные эффекты, не имеет достаточных оснований. Гораздо хуже, если вы нарушите режим приема антибиотиков и усугубите этим проблему устойчивости к ним бактерий.

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Откуда взял миф об антибиотиках и алкоголе

Возможно, некоторые печальные случаи привели к мифу, что все антибиотики нельзя смешивать с алкогольными напитками. Но есть еще две интересные теории:

Антибиотики используются для лечения некоторых заболеваний, передающихся половым путем. Возможно, что в прошлом врачи вместе с рецептом на антибиотик выписывали запрет на прием любимых напитков. Мол, нагулял инфекцию – теперь посиди и подумай о своем поведении.

Во время Второй мировой войны раненых солдат в Северной Африке начали лечить пенициллином. Но он был в таком дефиците, что после приема лекарство извлекали из мочи пациентов и перерабатывали. Выздоравливающим солдатам разрешали пить пиво, но это увеличивало объем их мочи и затрудняло получение пенициллина. Так что на пиво наложили запрет.

Какие антибиотики нельзя смешивать с алкоголем

Полностью отказаться от употребления спиртного придется при употреблении:

метронидазола – антибиотика, которым лечат зубные или вагинальные инфекции, а также инфицированные язвы на ногах или пролежни;

Тинидазол – антибиотика, схожего по спектру действия с метронидазолом, который также активен в отношении бактерий Helicobacter pylori, атакующих желудок и двенадцатиперстной кишки.

В сочетании с этим и некоторым другим лекарством алкоголь может вызвать серьезную реакцию, похожую на вызывающую препарат дисульфирам для лечения алкогольной зависимости. Фишка дисульфирама в том, что он провоцирует неприятные симптомы при употреблении алкоголя, формируя негативное отношение к нему. Эти симптомы включают:

тошноту;

боль в животе;

приливы;

учащенное или нерегулярное сердцебиение;

головные боли;

головокружение;

сонливость.

Хотя Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует полностью отказаться от алкоголя во время приема метронидазола и тинидазола в течение нескольких суток после окончания приема, не все так однозначно с этими препаратами. Обзор научной литературы не подтверждает такие категоричные рекомендации. Норвежские ученые, проводившие осмотр, не нашли убедительных доказательств того, что взаимодействие алкоголя и метронидазола может вызвать дисульфирамообразную реакцию.

А вот с цефалоспоринами дела куда более серьезные. Доказано, что одновременный прием алкоголя и цефалоспорина действительно может вызвать дисульфирамоподобную реакцию и даже привести к смерти. Теперь глубоко выдохните. Такое бывает только если получать антибиотик внутривенно – при пероральном приеме реакция не будет столь острой и вы останетесь живы.

Есть еще ряд антибиотиков, которые могут давать реакцию при взаимодействии с алкоголем: это линезолид и доксициклин. Правда, не так тяжело.

В сочетании с пивом и вином линезолид может привести к существенному повышению АД. А эффективность доксициклина теоретически может быть снижена у ярых любителей спиртного.