Использование алюминия

Алюминий широко используется благодаря своим уникальным свойствам, таким как низкая плотность, не токсичность, высокая теплопроводность и коррозионная стойкость. Его используют в производстве пищевой фольги, кухонных принадлежностей, оконных рам, пивных банок и даже в некоторых вакцинах как адъювант.

Также на тему Действительно ли жирная пища вредит вашему здоровью – спойлер: это не всегда так

Алюминий не считается нужным элементом для организма человека. Он содержится в различных продуктах, таких как чай, сыр, чечевица и некоторые виды выпечки, но его потребление ограничивается в большинстве стран.

Насколько опасен алюминий

Есть опасения относительно потенциального воздействия алюминия на здоровье человека. Один из самых известных мифов – его возможная связь с развитием болезни Альцгеймера. Однако исследование это не подтвердили, и учёные считают, что полученный из пищи алюминий не может проникнуть в мозг в достаточном количестве.

Ученые предполагают, что если алюминий вообще – хотя бы теоретически – опасен, в группе риска могут находиться люди с заболеваниями почек, поскольку из организма он выводится именно с помощью мочевыделительной системы. Хотя случаев, когда алюминий из пищи или посуды серьезно навредил пациентам на диализе, зарегистрировано не было.

Алюминий и приготовление пищи

Научная мысль сейчас сходится в том, что алюминий, попадающий в организм через пищу или с использованием посуды и фольги, не несет опасности для здоровья. Многие исследования подтверждают, что количество алюминия из этих источников настолько низкое, что не вызывает никаких последствий.

Особенно если учитывать, что посуду часто производят из анодированного алюминия – тогда металл покрывается нерастворимым оксидом алюминия, который блокирует выход элемента даже при нагревании.

Также есть рекомендация: не хранить в алюминиевой посуде кислые продукты, поскольку кислота может разрушить защитное покрытие. Хотя исследования показывают, что с кислой пищей алюминий в реакцию не вступает (или алюминия выделяется очень мало) и разрушается только при температуре 660 градусов – ее не может достичь ни одна кухонная печь. А это значит, что можно успокоиться и не выбрасывать ни фольгу, ни любимую алюминиевую кастрюлю.