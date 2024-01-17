Что такое аюрведа

Аюрведа – одна из самых старых медицинских систем в мире. Она зародилась в Индии более 3000 лет назад, а сам термин происходит от санскритских слов "аюр" – жизнь и "веда" – наука или знание.

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Аюрведическое лечение начинается с процесса внутренней очистки, за которым следует специальная диета, лечение травами, массаж, йога и медитация. В Индии аюрведа считается формой медицинской помощи, приравниваемой к традиционной западной, традиционной китайской, натуропатической и гомеопатической медицинам. Практики аюрведы в Индии проходят признанное государством обучение в институте.

Насколько эффективна аюрведа

Самый красноречивый аргумент против аюрведы – это продолжительность жизни в Индии. Она составляет 68,13 года (163 место в мире), для мужчин – 66,97 года, для женщин – 69,42 года.

Большинство аюрведических средств производится из нескольких компонентов, безопасность и эффективность которых не всегда проверяют. Во многих странах аюрведические средства регистрируют как биологически активные добавки. Такие препараты не должны соответствовать стандартам безопасности и эффективности нормального лекарства. Следовательно, люди могут свободно покупать их на свой страх и риск.

Отмечено, что некоторые аюрведические средства включают металлы, минералы или драгоценные камни. К примеру, при анализе 230 аюрведических препаратов из Индии оказалось, что до 40% содержали высокие дозы тяжелых металлов. А опрос людей, использующих средства аюрведы, показал, что у 40% из них повышен уровень свинца в крови.

Важно: FDA не одобрило ни одного аюрведического продукта для профилактики, лечения или диагностики каких-либо заболеваний. При этом предупреждает, что наличие металлов в некоторых аюрведических продуктах делает их потенциально вредным.

К тому же, аюрведические травы могут по-разному взаимодействовать с лекарствами и подходить не каждому человеку. Поэтому их не следует принимать без консультации с врачом.

Хотя аюрведа может иметь потенциально положительные эффекты при использовании в качестве дополнительной терапии в сочетании со стандартной доказательной медицинской помощью, она не должна заменять ее, особенно при лечении серьезных заболеваний. Не стоит использовать аюрведические препараты, чтобы отложить посещение доказательного врача по медицинской проблеме.