Новое постановление должно вступить в силу в четверг, 15 сентября. В правительстве страны сообщили, что почти две трети венгров связывают начало жизни ребенка с первым сердцебиением.

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С тех пор как Орбан пришел к власти в 2010 году, его правительство продвигает так называемые "традиционные семейные ценности" и вводит ряд мер, направленных на повышение рождаемости в стране. Однако ранее он не пытался изменить относительно либеральное законодательство Венгрии по поводу абортов.

Венгрии в отношении абортов

С 1992 г. в законах Венгрии об абортах не было никаких изменений. Согласно действующему законодательству, прерывание беременности можно проводить в первые 12 недель беременности по медицинским или социальным показаниям. В случаях, когда плод нежизнеспособен, операцию можно проводить на любом этапе беременности.

Однако женщине, желающей сделать аборт, нужно письмо от гинеколога, подтверждающего беременность, и она дважды с интервалом не менее трех дней посетить семейные службы, где ей предоставляют консультации по усыновлению и государственной помощи матерям. Только тогда она может получить направление на аборт в больнице. Новое законодательство является продолжением правительственной политики против абортов, направленной на повышение рождаемости.

Как аргументируют нововведение

Правительство утверждает, что нововведения нужны для полного информирования женщин о процедуре, но многие восприняли указ как усиление условий для прерывания беременности. А по словам правозащитников, консервативные власти не могут запретить аборты из-за непопулярности этого решения среди венгров и пока просто понемногу вводят ограничения.

Подобное законодательство ввели и во многих южных штатах США, таких, как Техас и Кентукки, требуя от женщин услышать "сердцебиение плода" перед тем, как сделать аборт как часть "информированного согласия", хотя врачи говорят, что использование термина "сердцебиение плода" неправильно.