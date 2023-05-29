Дерматология соучредительница сообщества врачей Свой. Док Виктория Миронюк рассказала о самых распространенных причинах зуда кожи головы. Некоторые из них могут указывать на заболевание, поэтому игнорировать зуд – не стоит.

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Реакция на средство по уходу за волосами

Дерматологиня отмечает, что довольно часто причина достаточно банальна – неправильно подобранный шампунь, кондиционер или любое другое средство по уходу за волосами. Да, если у вас чешется кожа головы, есть шелушение, возможно, у вас аллергический контактный дерматит.

Это состояние часто встречается среди красящих волос, в таком случае виновником является ингредиент красителя под названием пара-фенилендиамин (PPD), который содержится в черных красках для волос.

При контактном дерматите у человека может появиться зуд не только кожи головы, но и любого другого участка кожи, к которому прикасается продукт.

Как облегчить состояние: чтобы уменьшить зуд, следует прекратить использование продукта, вызывающего реакцию.

Лупа

Если ваша кожа головы сухая и чешется, а на одежде вы видите чешуйки, возможно, у вас себорейный дерматит.

Чтобы облегчить состояние, если у вас есть перхоть, поможет регулярное использование шампуня от перхоти и средства ухода за кожей головы.

Вши

Зуд кожи головы является самым распространенным признаком наличия вшей. Если вы заподозрили, что именно эти паразиты являются причиной зуда головы, попросите кого-нибудь внимательно осмотреть вашу кожу головы и волосы на наличие признаков этих крошечных жучков.

Другими симптомами есть неприятный запах, кровяные корочки.

чесотка

Чесотка вызывается крошечным клопом, который называют человеческим зудящим клещом, невидимым для человеческого глаза, живущего на эпидермисе.

Если эти клещи поражают кожу головы (чаще у детей), кожа головы может сильно чесаться.

Крапивница

Это красные, приподнятые и очень зудящие бугорки, которые могут образоваться в любом месте на коже, включая кожу головы. Крапивница, как правило, возникает и исчезает в течение нескольких часов. Иногда костер исчезают и возвращаются.

Если крапивница появляется и не проходит более 6 недель. ее считают хронической крапивницей.

Микроскопия, стригущий лишай

Это инфекция, вызванная грибком. На коже головы появляются участки без волос с сыпью шелушащегося и чешущегося красного цвета.

Псориаз кожи головы

Около 50% людей, страдающих бляшечным псориазом, в какой-то момент имеют поражение на волосистой части головы. На коже головы могут появиться красные пятна и бляшки, шелушение похоже на перхоть, серебристо-белые чешуйки и сухая кожа головы.

Псориаз кожи головы часто чешется, при этом зуд колеблется от легкого до интенсивного.

Атопический дерматит

Если у вас есть тип экземы, известный как атопический дерматит, он может развиться на коже головы. Когда это произойдет, на коже головы может появиться краснота и шелушение. Некоторые люди говорят, что их кожа "горит" и чешется.

Проблема с нервами

Сильный зуд головы без признаков сыпи или другой кожной реакции может являться признаком проблемы с нервами.

Ваш врач может сказать, что у вас нейропатия. Это медицинский термин для обозначения проблемы вдоль нерва из-за повреждения, заболевания или отклонения в его работе.

Болезни, которые могут влиять на ваши нервы включают: опоясывающий лишай, диабет и травмы головы и шеи.

Другими причинами могут быть стресс, психические заболевания, онкопроцессы на коже головы и соматические заболевания. С любой из этих проблем следует обращаться к дерматовенерологу.